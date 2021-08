Août 2021 semaine 3 Crypto nouveaux médias

Avec la récente tendance haussière, les investisseurs avisés sont à l’affût, à la recherche des meilleures crypto-monnaies à acheter cette semaine. Le mois d’août touche à sa fin et c’est de loin le meilleur mois que le marché de la cryptographie ait connu depuis le ralentissement. Avec des prix en hausse pour la troisième semaine consécutive, il y a beaucoup d’excitation que nous pourrions bientôt revenir aux niveaux d’avant le ralentissement. Dans cet article, nous examinons certaines des meilleures options disponibles actuellement.

1. Bitcoin (BTC)

Le coup d’envoi de nos pièces recommandées à acheter cette semaine n’est autre que Bitcoin. La crypto-monnaie la plus populaire a été la tête d’affiche du rallye actuel du marché, comme d’habitude. De solides performances sur l’ensemble de son marché l’ont certainement aidé.

Pour être juste, la frénésie des prix a pris un peu de répit avant le week-end. Après que Bitcoin ait dépassé 47 000 $ samedi, les ours ont tenté de le récupérer et ont réussi à le ramener sous la barre des 46 000 $ dimanche matin. Cependant, les taureaux ont réussi à tenir la ligne. Bitcoin est maintenant de retour au-dessus de la ligne de 47 000 $, montrant que les investisseurs peuvent s’attendre à plus de gains.

Avec un prix de 47 226 $, Bitcoin a augmenté de 2,9% au cours des dernières 24 heures et de 8,2% au cours de la semaine dernière. Les caractéristiques techniques de l’actif sont également assez solides, avec un indice de force relative (RSI) de 68,70 et une moyenne mobile (MA) sur 20 jours de 46 067 $.

2. Solana (SOL)

Solana est une plate-forme de blockchain hautes performances et hautement évolutive qui est devenue incroyablement populaire en 2021. Avec de nombreuses blockchains qui évoluent pour s’adapter aux applications et aux marchés, Solana a réussi à devenir l’une des plates-formes les plus coûteuses.

SOL est le jeton natif utilisé dans l’écosystème Solana. La pièce est utilisée pour effectuer des micropaiements et est transmise aux nœuds en échange de la validation de la sortie de la blockchain. SOL a plutôt bien fonctionné ces dernières semaines, ce qui a attiré l’attention des investisseurs à la recherche de pièces à acheter cette semaine.

Le week-end dernier a été amusant pour les investisseurs de SOL. La pièce a atteint un nouveau record historique, franchissant pour la première fois la barre des 60 $. SOL a également brièvement décroché le top 10 des classements sur CoinMarketCap, bien que le jeton UNI d’Unisap ait réussi à le faire baisser à nouveau.

Il n’y a pas grand-chose à lier au saut de SOL. De nouveaux rapports suggèrent qu’une vente NFT a eu lieu au cours du week-end, avec 10 000 œuvres d’art vendues. Les frais de frappe pour les pièces étaient de 6 SOL, donc la hausse a affecté le prix SOL.

Quoi qu’il en soit, SOL vaut maintenant 61,5 $ – en hausse de 39 % au cours de la dernière journée et de 60 % la semaine dernière.

Les techniques de SOL tiennent bon, avec une MA de 20 jours de 44,6 $. Mais, son RSI est un énorme 86,6, montrant que les ordres d’achat pullulent.

3. Dogecoin (DOGE)

Le memecoin préféré de tous est également très attrayant pour les investisseurs qui cherchent à acheter cette semaine. Dogecoin a passé beaucoup de temps dans le marasme, le battage médiatique pour la pièce s’estompant après avoir chuté de son plus haut niveau historique de 0,74 $. Cependant, DOGE commence à remonter.

Au cours du week-end, DOGE est passé de 0,25 $ à 0,33 $ – un bond respectable de 32 %. Son ancrage de prix actuel de 0,3369 $ représente un bond de 15 % au cours des dernières 24 heures et un gain de 37 % au cours de la semaine dernière.

Comme d’habitude, il n’y a aucune explication pour le saut de DOGE. Le rallye du marché bat son plein et des memecoins comme celui-ci connaîtront également des gains. DOGE est bien au-dessus de sa MA sur 20 jours de 0,238 $ et son RSI se maintient à 79,02. Cela devrait être suffisant pour obtenir des gains.

4. Chaîne THOR (RUNE)

THORChain est une blockchain indépendante qui a été développée à l’aide du SDK Cosmos. Il propose un échange décentralisé inter-chaînes (DEX), utilisant un teneur de marché automatisé comme les autres DEX.

Le jeton natif du protocole, RUNE, sert de paire d’échange de base, servant d’intermédiaire et permettant aux traders de se déplacer entre différents pools d’actifs.

Juillet a été un mois particulièrement difficile pour THORChain, le protocole ayant perdu des millions dans deux exploits de sécurité différents.

Le premier est survenu le 16 juillet, THORChain perdant environ 7,6 millions de dollars d’actifs. Le second est arrivé une semaine plus tard, et THORChain a perdu environ 8 millions de dollars dans ce piratage.

Mais le projet a assuré aux utilisateurs qu’il disposait des fonds nécessaires pour continuer à fonctionner. Il n’y a eu aucune plainte, donc THORChain semble bien avancer. Le prix de RUNE le montre clairement, bondissant de 13% au cours de la dernière journée et de 31% la semaine dernière pour atterrir à 9,42 $.

Le prix est encore loin du sommet historique de 21,2 $ de RUNE, mais la pièce semble prendre de l’ampleur. Avec un RSI de 70,4, RUNE est encore relativement sous-acheté. La pièce est bien au-dessus de sa MA de 20 jours de 7,05 $, elle est donc configurée pour des gains. RUNE pourrait bien être une excellente pièce de sommeil à acheter cette semaine.

5. Revain (REV)

Revain est une plate-forme d’examen basée sur la blockchain qui organise et récompense les utilisateurs qui donnent des commentaires honnêtes sur les produits. Comme TripAdvisor et Yelp, la plateforme encourage les auteurs indépendants à donner des avis et à noter les produits et services.

Lorsque des messages sont publiés, Revain les agrège et les moyenne en affichant les scores et classements correspondants sur sa page. Resin est construit à la fois sur TRON et Ethereum, et il utilise leurs technologies pour empêcher quiconque de falsifier les critiques. Les utilisateurs sont récompensés par des jetons REV pour leurs commentaires.

REV remplit deux fonctions – il est proposé par les entreprises pour encourager les critiques, et il sert de véhicule pour retirer RVN – le stablecoin basé sur le dollar de Revian – aux échanges.

REV a pu profiter de la remontée des prix des pièces, son prix s’étant plutôt bien comporté la semaine dernière. La pièce est actuellement évaluée à 0,011 $ – en hausse de 16,5% au cours des dernières 24 heures et

76 pour cent la semaine dernière. La pièce semble également prometteuse, battant son MA de 20 jours de 0,0074 $. Mais son RSI, qui s’élève à 88,91, pourrait inquiéter certains investisseurs.

