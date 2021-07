AOUT Stock: Pourquoi les marques américaines de plein air dégringolent aujourd’hui

Aujourd’hui, les investisseurs en Marques de plein air américaines (NASDAQ :AOUT) voient beaucoup de rouge. En effet, les actions d’AOUT sont en baisse de plus de 22% au moment de la rédaction, se négociant avec un volume important. Près de 10 fois le volume quotidien moyen d’actions ont déjà été échangées, il reste du temps pour le jour de bourse.

Source : Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Il est logique de penser que ce mouvement est révélateur de nouvelles importantes avec l’action AOUT. Et les investisseurs auraient raison de supposer que c’est le cas. Nous y viendrons dans une minute.

Cependant, la baisse d’aujourd’hui pourrait certainement être considérée comme un casse-tête pour les investisseurs. En effet, American Outdoor a récemment obtenu une augmentation de prix cible à 44 $ par action et une note d’achat avant le rapport sur les résultats d’aujourd’hui. L’analyste Eric Wold a cité la force de la demande de « produits d’extérieur et d’accessoires de sport de tir » comme clé de cette évaluation. Et c’est vrai, la valorisation de l’entreprise a été considérablement augmentée ces derniers mois. Cependant, les analystes sont restés optimistes quant à la capacité de cette société à augmenter sa valorisation et à voir une nouvelle expansion multiple à l’horizon.

Cela dit, avec des actions qui se négocient actuellement au niveau de 28 $, il semble que le marché ne soit pas d’accord. Voyons pourquoi c’est le cas.

AOUT Baisse des actions sur des bénéfices décevants

Aujourd’hui, l’action AOUT a plongé dans ce que le marché considérait comme des bénéfices décevants.

Ce qui est intrigant dans ce rapport sur les bénéfices, c’est que l’entreprise a battu ses résultats. American Outdoors a déclaré un bénéfice par action non conforme aux PCGR de 0,34 $. Cela a battu les estimations moyennes du consensus des analystes de 0,23 $ par une très large marge (près de 50 %).

Cependant, les revenus ont été inférieurs aux prévisions. Le taux de croissance du chiffre d’affaires de 50 % d’une année sur l’autre à 64,5 millions de dollars n’était pas suffisant pour la rue, qui prenait en compte des revenus plus proches de 65 millions de dollars.

Maintenant, à première vue, ces chiffres semblent être solides. Le manque de revenus était faible, avec un énorme battement de revenus. Dans l’ensemble, le rapport semble solide, montrant une excellente expansion des marges et un excellent potentiel de croissance des bénéfices.

Cependant, un facteur clé sur lequel les investisseurs se penchent également est une prévision prospective relativement peu impressionnante. American Outdoors a fourni une fourchette prévisionnelle de bénéfices par action pour 2022 de 2,02 $ à 2,26 $. Cette fourchette d’orientation prend en compte les contraintes de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que l’augmentation des coûts G&A par rapport aux niveaux actuels de pandémie. Le marché semble être déçu par des indications prospectives relativement prudentes, qui ne fournissent pas beaucoup de croissance par rapport aux estimations du consensus des analystes pour un BPA se situant autour du milieu de cette fourchette.

Avec des actions valorisées à la perfection aujourd’hui, ce genre de réactions est de plus en plus courant. En effet, les entreprises qui n’explosent pas absolument leurs bénéfices et fournissent des orientations exceptionnelles sont en train de s’effondrer. Il reste à voir dans quelle mesure cette liquidation est transitoire, mais les investisseurs ont certainement une action intéressante à considérer.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.