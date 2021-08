Août voit une augmentation du prix du protocole NEST (NEST) – c’est ainsi que vous achetez

Après une consolidation du marché au-dessus de 0,01 $ depuis mai de cette année, le prix du protocole NEST (NEST) a recommencé à augmenter et a attiré l’attention des investisseurs en crypto.

Suite à ce développement, Invezz a rédigé un court article pour guider les investisseurs en se demandant comment et où ils peuvent acheter des cryptos de peur d’être laissés de côté au cas où le prix des cryptos monterait en flèche.

Pour plus d’informations, continuez à lire l’article qui commence par comment et où acheter le protocole NEST (NEST) en ligne.

Comment et où acheter le protocole NEST (NEST) en ligne

Pour acheter le protocole NEST (NEST) en ligne, recherchez simplement un échange de crypto-monnaie qui répertorie la devise NEST, créez un compte, puis procédez à l’achat de la devise NEST en déposant des fonds en utilisant l’une des méthodes autorisées (fiat ou crypto). ).

Après des recherches approfondies menées par une équipe de professionnels d’Invezz, les bourses suivantes ont été sélectionnées comme les meilleures plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter le protocole NEST (NEST) en ligne :

Qu’est-ce que le protocole NEST (NEST) ?

Le protocole NEST (NEST) est la crypto-monnaie native du protocole NEST. Si c’est la première fois que vous entendez parler du protocole, il s’agit d’un oracle décentralisé basé sur la blockchain Ethereum qui vise à offrir une tarification rapide et précise pour d’autres protocoles DeFi via des cotations collatérales, une vérification d’arbitrage, entre autres méthodes.

Les détenteurs de jetons NEST peuvent miser leurs jetons pour recevoir des dividendes ETH hebdomadaires, et ils peuvent également participer à la gouvernance du protocole. En matière de gouvernance, un jeton NEST équivaut à un vote.

Certains des partenaires du protocole NEST incluent Crypto.com, iNFT, COFIX, Winkrypto et Parasset.

Devriez-vous acheter le protocole NEST (NEST) aujourd’hui ?

Suite aux récents mouvements de prix du protocole NEST (NEST), NEST pourrait être un bon investissement à long terme.

Cependant, vous devez être prudent car le marché des crypto-monnaies est très volatil et les prix pourraient changer considérablement en une fraction de seconde.

Prédiction des prix du protocole NEST (NEST)

Le protocole NEST est une blockchain relativement nouvelle et la pièce NEST n’est pas sur le marché depuis longtemps. Il a commencé à être négocié en juillet 2020; ce qui signifie qu’il a actuellement environ un an sur le marché. Par conséquent, il pourrait être difficile de prédire votre prochain mouvement de marché, bien qu’il semble actuellement être dans une tendance haussière.

Couverture des médias sociaux du protocole NEST (NEST)

