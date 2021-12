AP Bio annulé à nouveau: obtenez une mise à jour de statut sur d’autres émissions de télévision

Le cours est annulé.

Le lundi 6 décembre, créateur d’AP Bio Mike O’Brien s’est rendu sur Twitter pour annoncer que la comédie ne reviendra pas à Peacock pour une cinquième saison. Alors qu’O’Brien était « triste d’annoncer » la nouvelle de l’annulation, il a révélé qu’il se sentait « reconnaissant en ce moment ».

« Ce spectacle a été l’une des meilleures expériences de ma vie », a-t-il poursuivi, « et c’est à cause des centaines de personnes hilarantes, travailleuses et positives qui y ont participé. »

Les Glenn Howerton-La comédie dirigée pour la première fois sur NBC pendant deux saisons avant d’être annulée en 2019. AP Bio a ensuite été enregistrée par le service de streaming de NBCUniversal, où deux saisons supplémentaires ont été diffusées.

En plus de Howerton, AP Bio a joué Patton Oswalt, Paula Pell, lyrique lewis, Marie Sohn et Jean Villepique. Bien sûr, AP Bio n’est pas le seul salon à connaître sa fin prématurée cet automne. En fait, fin novembre, il a été révélé qu’AMC mettait fin à sa comédie noire Kevin Can F – k Himself.

Voilà deux de nos comédies préférées !