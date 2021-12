AP EAMCET Admissions 2021: l’entrée des options Web de la phase finale se termine aujourd’hui

Les résultats de la phase finale seront publiés le 9 décembre.

Admissions AP EAMCET 2021: L’entrée finale des options Web du Conseil de l’État d’Andhra Pradesh pour l’enseignement supérieur (APSCHE) se termine aujourd’hui. Les étudiants inscrits qui ont qualifié AP EAMCET peuvent remplir et verrouiller les choix dans les options wen au plus tard aujourd’hui. Le processus d’admission est mené pour le test d’entrée commun en ingénierie, agriculture et pharmacie.

Le lien d’entrée de l’option Web AP EAMCET 2021 est disponible sur eapcet sche.aptonline.in/EAPCET. Les résultats de la phase finale seront publiés le 9 décembre. Les candidats qui ont terminé avec succès l’entrée dans l’option AP EAMCET 2021 seront pris en compte pour le processus d’attribution des sièges AP EAMCET.

AP EAMCET Web Option Entry 2021: Processus de candidature

• Connectez-vous à eapcet-sche.aptonline.in/EAPCET

• Cliquez sur le lien « Options Web de la phase finale » sur la page d’accueil

• Sur la fenêtre suivante, connectez-vous avec le numéro de ticket de salle AP EAPCET et la date de naissance

• Vérifiez les détails dans le lien « Imprimer la demande vérifiée de la phase finale »

• Remplissez les choix préférés

• Soumettre

• Conservez une copie papier de celui-ci en cas de besoin ultérieur.

Pour apporter des modifications, accédez aux centres d’aide, puis procédez à la saisie des options. Si aucune modification n’est requise, ils peuvent directement procéder à la saisie des options en cliquant sur le lien « Options Web de la phase finale ». Le changement d’options pour les candidats se fera le 6 décembre et l’attribution des sièges se fera le 9 décembre 2021.

Le processus de conseil AP EAMCET comprend ces étapes –

1. Inscription et paiement des frais

2. Vérification en ligne des certificats

3. Saisie des options Web

4. Résultat de l’attribution des sièges

5. Rapports dans les instituts désignés

6. Les étudiants peuvent vérifier leurs documents en ligne. Ils peuvent également vérifier leurs certificats dans les centres d’aide des écoles polytechniques publiques.

L’Université technologique Jawaharlal Nehru (JNTU), Kakinada, dirige chaque année l’AP EAMCET au nom de l’APSCHE. Le test est mené pour permettre l’admission de divers candidats à divers cours professionnels proposés à l’université ainsi que dans des collèges privés d’Andhra Pradesh.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.