Honte à vous, parents d’enfants à l’école.

Honte à vous d’avoir dénoncé les commissions scolaires arrogantes qui vous traitent comme si vous les travailliez.

Honte à vous pour votre colère contre les conseils scolaires condescendants qui ignorent vos préoccupations alors qu’ils tentent d’endoctriner vos enfants avec la folie de la théorie critique de la race dérivée du marxisme.

Honte à vous d’avoir essayé d’empêcher les conseils scolaires de programmer de jeunes enfants blancs avec l’idée qui divise qu’ils sont nés intrinsèquement racistes et doivent donc passer le reste de leur vie à expier leur blancheur auprès des personnes de couleur.

Et pendant que nous y sommes, honte à vous pour vos explosions au vitriol contre les membres du conseil scolaire au sujet des mandats de masque pour les jeunes enfants, des vaccins COVID et des exigences de tests draconiennes.

Ouais, honte à vous, parents. Pour tout ça. Qu’est-ce qui ne va pas avec vous les gens?

Comme l’a rapporté l’Associated Press, Rick Grothaus, dans sa récente lettre de démission du conseil scolaire de la région d’Oconomowoc dans le Wisconsin, a parfaitement résumé l’impact dévastateur sur les membres du conseil d’administration infligé par des parents égoïstes malfaisants plus soucieux de l’éducation et du développement sociologique de leurs jeunes enfants que avec les cicatrices émotionnelles infligées à ces personnes attentionnées et attentionnées qui – uniquement par bonté de cœur – font de leur mieux pour transformer les enfants américains en robots de gauche programmés.

Le travail du conseil d’administration est devenu « toxique et impossible à faire ». écrit Grothaus.

L’éducateur à la retraite a déclaré à AP via un entretien téléphonique qu’il savait que le travail serait « difficile à faire », mais il ne s’attendait pas à la réaction sévère des parents à ce travail.

«Quand je suis arrivé, je savais que ce serait difficile. Mais je n’étais pas prêt ou préparé pour la réponse au vitriol qui se produirait, surtout maintenant que la pandémie semblait tout faire ressortir d’une manière très, très dure. Cela rendait impossible de vraiment faire un travail significatif. »

Grothaus a démissionné le 15 août avec deux autres membres, selon AP, dont Dan Raasch, qui se demandait si sa voiture et son pare-brise seraient intacts après les réunions.

C’est pire, selon le point de vue.

Un membre du conseil scolaire du Nevada a déclaré à AP qu’il avait des pensées suicidaires avant de démissionner au milieu de menaces et de harcèlement.

En Virginie, un membre du conseil d’administration a démissionné à cause de ce qu’elle considérait comme des décisions politiques sur les masques. Le “vitriol” lors des réunions du conseil d’administration dans le Wisconsin, a noté AP, avait “un membre craignant de trouver ses pneus crevés”.

Et en Arizona, selon AP, des orateurs lors d’une récente réunion du conseil scolaire se sont relayés pour critiquer les membres du conseil sur les masques, les vaccins et les discussions sur les problèmes de race. “C’est mon droit constitutionnel d’être aussi méchant que je le veux avec vous les gars”, a déclaré une femme.

La membre du conseil d’administration, Allison Pratt, a déclaré à AP qu’elle se souvenait avoir pensé que si elle n’était pas déjà membre du conseil d’administration, elle n’aspirerait pas à l’être.

« Il commence à y avoir une méfiance inhérente à l’égard des commissions scolaires, qu’il y a une certaine idée que nous cherchons à endoctriner les enfants ou à miner les parents ou des choses comme ça lorsque nous sommes dans la même équipe. »

“Nous sommes ici pour aider les enfants”, a ajouté Pratt, affirmant qu’elle s’efforce de voir les problèmes “du point de vue des membres les plus extrêmes de la communauté”, et qu’elle n’a pas l’intention de démissionner. Mais elle a renforcé la sécurité à son domicile, a-t-elle déclaré.

Homme. Il y a beaucoup à “déballer”, ici.

En lisant les citations que j’envisageais d’inclure dans cet article / éditorial, divers descripteurs me sont venus à l’esprit pour ces personnes : » et même « humoristique » parmi eux. Avec d’autres, je ne peux pas imprimer, bien sûr.

Faisons d’abord “humoristique”. « Nous sommes là pour aider les enfants.

Selon les normes de qui ? Les normes des parents qui aiment leurs enfants plus que le monde entier, ou celles des élitistes de gauche et des idiots utiles qu’ils exploitent dans leur incessante pulsion pour arracher aux parents le contrôle du développement sociologique des enfants américains ?

L'”arrogance” est facile. Comment appelons-nous autrement les personnes qui croient « tout ce qui précède » et qui ont le droit – constitutionnellement, légalement ou moralement – ​​d’usurper ce droit des parents américains ?

« Délirant », « déconnecté de la réalité » et « déni » emboîtent simplement le pas dans le cadre d’une description précise de toute personne qui croit au non-sens ci-dessus. Et personne ne le fait mieux que la gauche élitiste et ses idiots utiles.

Incidemment, dans plusieurs États, selon AP, les membres du conseil d’administration en difficulté qui ne démissionnent pas sont confrontés à des efforts de rappel. Ballotpedia répertorie 59 efforts de rappel du conseil scolaire contre 147 membres du conseil en 2021.

Dans un article que j’ai écrit plus tôt ce mois-ci, intitulé “Nous ne sommes pas des victimes”: le plaidoyer passionné d’un père noir sur la théorie critique de la race conduit le district scolaire à l’interdire, j’ai rendu compte du discours émotionnel d’un père noir conservateur devant un conseil scolaire du Colorado dans lequel il a complètement détruit la théorie critique de la race lors d’une réunion du conseil scolaire la semaine dernière – pour laquelle il a reçu une ovation debout de la part d’autres parents. Quelques instants plus tard, les membres du conseil ont voté pour interdire le CRT dans le district.

