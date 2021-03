AP s’associe à Everipedia pour diffuser les scores de la folie de mars de la NCAA sur la blockchain d’Ethereum

L’Associated Press (AP), s’associe à Everipedia, une société de développement de logiciels basée sur Ethereum, pour diffuser le tournoi de basket-ball universitaire «March Madness». La société de médias utilisera le logiciel OraQle d’Everipedia pour publier les scores et les horaires en direct, play-by-play, dans le plus grand événement sportif universitaire au monde, indique le rapport.

La collaboration permettra aux téléspectateurs, aux fans et aux passionnés de « March Madness » de la NCAA de voir les résultats et les horaires de chaque jeu en chaîne sur Ethereum, la deuxième plus grande blockchain. Le logiciel innovant OraQle publiera des rapports à la minute sur les jeux March Madness, qui ont débuté le 18 mars 2021 à 18 h HNE avec les quatre jeux play-in. Ici, dans l’heure suivante, le tournoi complet de 68 équipes commencera.

Everipedia vise à apporter des données du monde réel à la blockchain, y compris les résultats des élections, le Super Bowl et les résultats de la NBA sur Ethereum. En 2020, AP s’est associé à Everipedia pour distribuer les données de l’élection présidentielle de 2020, du second tour du Sénat de janvier 2020 et du Super Bowl sur Ethereum.

Le tournoi de basket-ball universitaire de mars Madness est l’un des événements sportifs les plus regardés aux États-Unis.En 2019, des rapports ont montré que près de 11 millions de personnes se sont connectées pour regarder le tournoi sur différents canaux.