AP veut que les EES s’engagent dans le service communautaire

Le département de l’enseignement supérieur de l’État d’Andhra Pradesh met en place un conseil de planification communautaire dans les EES



Il a été observé que l’engagement dans le service communautaire offre aux étudiants la possibilité de devenir des membres actifs de leur communauté et a un impact positif sur la société dans son ensemble. Le service communautaire permet également aux étudiants d’acquérir des compétences et des connaissances de vie, ainsi que de fournir des services/solutions à ceux qui en ont le plus besoin. Le gouvernement d’Andhra Pradesh cherche maintenant des moyens de fusionner les instituts d’enseignement supérieur (EES) avec la communauté dans son ensemble. Cette initiative a également été appréciée par le NITI Aayog.

Dans le cadre de cette initiative, le département de l’enseignement supérieur de l’État met en place un conseil de planification communautaire dans les EES. L’engagement communautaire des établissements d’enseignement supérieur est intégré à un cours ou à une série de cours par le biais d’un projet ayant à la fois des objectifs d’apprentissage et d’action communautaire. Le projet est conçu grâce à la collaboration entre le corps professoral et les partenaires communautaires. Le projet demandera aux étudiants d’appliquer le contenu du cours à des activités communautaires.

Le conseil de planification communautaire vise à conseiller le gouvernement sur les questions affectant le développement communautaire en incorporant les services des établissements d’enseignement supérieur, notamment les collèges d’ingénierie, de pharmacie, d’éducation, de droit et de diplôme conventionnel.

Neduramalli Ram Kumar Reddy, président du conseil de planification et de développement communautaire du gouvernement de l’État de l’AP, a déclaré : « Le conseil de planification et de développement communautaire agit comme un pont entre le gouvernement et la population. Cette étape permettra aux élèves de devenir socialement responsables.

