“Apathie épouvantable”: la NHRC recommande une enquête du CBI, un procès en dehors du Bengale occidental dans des incidents de violence post-électoraux

Dans un revers majeur pour le gouvernement de Mamata Banerjee, les commissions nationales des droits de l’homme se sont fortement prononcées sur les incidents de violence post-électorale au Bengale occidental et ont recommandé une enquête de la CBI sur des infractions graves comme le meurtre et le viol. Les violences post-électorales auraient touché plus de trois mille personnes au Bengale. La NHRC, dans son rapport soumis à la Haute Cour de Calcutta, a recommandé que les procès se déroulent en dehors du Bengale. La commission a affirmé dans son rapport que «l’étendue spatio-temporelle des incidents violents au Bengale reflète l’apathie épouvantable du gouvernement de l’État envers le sort des victimes.

La NHRC a également demandé la constitution d’une équipe d’enquête spéciale (SIT) surveillée par les tribunaux pour examiner la question. Dans un geste qui montre un manque de confiance dans l’administration bengalie dirigée par Mamata Banerjee, la NHRC a également appelé à un programme pour protéger les témoins craignant des menaces pour leur vie.

Le rapport de la NHRC a également recommandé de réformer la police et la bureaucratie en plus de la constitution d’un comité pour surveiller l’évolution de l’affaire et la situation actuelle. Dans son rapport, la NHRC a déclaré que la situation au Bengale est une manifestation de « loi du souverain » au lieu de « l’État de droit ».

Le député du BJP de la circonscription de Barrackpore Lok Sabha, Arjun Singh, a appuyé les recommandations de la NHRC en disant que la question ne peut être résolue que par une enquête de la CBI.

Pendant ce temps, le Congrès de Trinamool a déclaré que la NHRC n’avait aucun locus standi dans la situation de l’ordre public de l’État et que le rapport n’était pas acceptable pour eux. S’adressant à une chaîne de télévision, le député de TMC Saugata Roy a déclaré que les recommandations de la NHRC ne sont pas une représentation correcte des faits et ne sont pas acceptables pour le gouvernement du Bengale occidental. Il a également affirmé que la situation dans l’État était devenue normale après que Mamata Banerjee a prêté serment en tant que CM.

Le ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, a également dénoncé la NHRC en disant que l’organisme doit respecter le pouvoir judiciaire. “La CNDH doit respecter le pouvoir judiciaire, elle n’aurait pas dû divulguer un rapport sur les violences post-électorales, qui devait être soumis uniquement à la Haute Cour”, a déclaré Banerjee.

