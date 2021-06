Apeda travaille à la reconnaissance au Canada, dans plusieurs autres pays

in

Les normes NPOP ont été reconnues comme équivalentes aux réglementations de la Commission européenne et de la Suisse pour les produits végétaux non transformés. L’Inde négocie déjà un accord bilatéral avec l’Union européenne.

Le Canada est en train de désigner l’agence indienne de promotion des exportations agricoles, l’Autorité de développement des exportations de produits alimentaires transformés et agricoles (Apeda) en tant qu’« organisme de vérification de la conformité », qui aidera les produits biologiques indiens certifiés à être reconnus, augmentant potentiellement les exportations, a déclaré Apeda.

« Nous négocions avec le Japon, l’Australie, les Émirats arabes unis, la Nouvelle-Zélande et la Chine pour une reconnaissance mutuelle de leurs normes biologiques. Cela aidera nos produits biologiques certifiés à avoir un accès direct à ces marchés sans passer par une autre série de processus de certification séparément dans le pays importateur », a déclaré le président d’Apeda, M Angamuthu.

Les négociations avec Taïwan pour la reconnaissance mutuelle sont à un stade avancé, tandis qu’avec la Corée du Sud elles sont à un stade avancé, a déclaré Angamuthu.

Pour faciliter la procédure d’exportation et réduire le fardeau financier des producteurs et des exportateurs en raison des multiples certifications conformément à la réglementation de divers pays, Apeda a négocié avec les principaux pays importateurs de produits biologiques pour une reconnaissance mutuelle.

Actuellement, 32 organismes de certification sont accrédités dans le cadre du Programme national pour la production biologique (NPOP) géré par Apeda, dont 12 sont des agences gouvernementales d’État et les 20 autres appartiennent au secteur privé. Les organismes de certification peuvent opérer n’importe où dans le pays, car aucune délimitation régionale ne leur a été accordée.

Lorsque les normes NPOP ont été lancées en 2001, elles se limitaient aux cultures et aux aliments transformés. Cependant, sentant la demande étrangère, le gouvernement a autorisé la certification du bétail, de la volaille, de l’apiculture et de l’aquaculture. Apeda a récemment lancé des normes pour les textiles biologiques, les cosmétiques et les produits de soins personnels sur une base volontaire.

L’Inde, qui occupe le huitième rang mondial en termes de superficie cultivable certifiée en produits biologiques, avec 5,78 millions d’hectares, dont 1,68 million d’hectares de forêt, pour une superficie agricole nette totale de 140 millions d’hectares.

Les exportations indiennes de produits biologiques sont passées de 13 millions de dollars au cours de l’exercice 03 à 1,04 milliard de dollars au cours de l’exercice 21. Sauf en FY20, où il y a eu une baisse, les expéditions de ces produits ont enregistré une croissance de 25 à 47% chaque année, en glissement annuel, entre FY17 et FY19.

