APENFT a brûlé 2,52 millions de dollars de NFT ⋆ Crypto nouveaux médias

[PRESS RELEASE – Singapore, Singapore, 20th July 2021]

Le 16 juillet, un total de 1 030 067 282 396,0035 $ NFT, d’une valeur de plus de 2,52 millions de dollars, a été brûlé sur la base du résultat du vote de la communauté sur la plate-forme officielle de gouvernance de l’APENFT.

Comme prévu, 1 030 067 282 396,0035 tokens $NFT ont été transférés à l’adresse T9yD14Nj9j7xAB4dbGeiX9h8unkKLxmGkn. L’enregistrement de la transaction peut être trouvé ci-dessous:

https://tronscan.io/#/transaction/d90b4be8df77655acf788ae9909883e3f0bd941a5b0a1c1625f14f116732d97e

Selon de précédents reportages dans les médias, les 2,52 millions de dollars utilisés pour racheter $NFT provenaient de la vente de NFT de Trois autoportraits d’Andy Warhol, qui avaient déjà été vendus sur le Binance NFT MarketPlace. L’œuvre a été achetée le 27 juin par un acheteur anonyme au prix d’adjudication de 2,8 millions de BUSD (environ 2,8 millions de dollars), et après déduction des frais de transaction de 10 , l’APENFT a finalement reçu 2,52 millions de BUSD (environ 2,52 millions de dollars). Après l’événement, APENFT a tweeté que le produit serait entièrement utilisé pour le rachat et la gravure de NFT. L’APENFT a ensuite lancé un vote communautaire sur son site Internet le 7 juillet et la proposition a été adoptée le 10 juillet.

$NFT, en tant que seul jeton émis par APENFT, est le jeton de gouvernance de l’écosystème APENFT. Les détenteurs de $NFT participent à la gouvernance de l’APENFT en détenant des jetons $NFT. Le 20 mai, $NFT a été coté pour la première fois sur Huobi Prime pour le commerce, enregistrant une augmentation record de 120x le même jour. Après cela, $NFT a été coté sur des plateformes de trading de devises numériques bien connues comme Poloniex.

APENFT est soutenu par la technologie sous-jacente des blockchains de premier plan Ethereum et TRON avec le soutien du plus grand système de stockage distribué au monde BitTorrent pour remplir la mission d’enregistrer des œuvres d’art de classe mondiale en tant que NFT sur la blockchain. Depuis sa création, APENFT a conclu des partenariats avec Christie’s, Sotheby’s et Nifty Gateway, les plus grandes maisons de vente aux enchères NFT au monde, ainsi qu’avec Beeple, l’artiste NFT bien connu. La base d’utilisateurs des deux principales chaînes publiques a permis à APENFT d’étendre son influence sur le marché.

La collection actuelle de l’APENFT comprend « Femme nue couchée au collier » de Pablo Picasso, « Trois autoportraits » d’Andy Warhol, « Ocean Front » et cinq autres pièces mettant en vedette « ABUNDANCE » de l’artiste crypto Beeple et tout un ensemble de cubes NFT. par l’artiste crypto Pak, d’une valeur totale de plus de 30,8 millions de dollars.

À propos de l’APENFT

APENFT est né avec la mission d’enregistrer des œuvres d’art de classe mondiale en tant que NFT sur blockchain. Nous visons à établir un pont entre les artistes de premier plan et la blockchain, et à soutenir la croissance des artistes natifs de la crypto NFT. Comme la blockchain démocratise la finance comme jamais auparavant, APENFT, en transformant les meilleurs artistes et œuvres d’art en NFT, non seulement améliore la façon dont les œuvres sont hébergées, mais les transforme également d’articles exclusifs à l’élite en quelque chose qui appartient vraiment au peuple et reflète leur aspirations. APENFT c’est l’art pour tous.

OFFRE SPÉCIALE (Sponsorisé)

Bon Binance Futures 50 USDT GRATUIT : Utilisez ce lien pour vous inscrire et obtenir 10 % de réduction sur les frais et 50 USDT lors de la négociation de 500 USDT (offre limitée).

Offre spéciale PrimeXBT : utilisez ce lien pour vous inscrire et entrez le code POTATO50 pour obtenir un bonus gratuit de 50 % sur tout dépôt jusqu’à 1 BTC.