APENFT a reçu CryptoPunk1649 d’un donateur mystère Crypto nouveaux médias

APENFT, la première fondation et fonds pour la collecte de NFT de premier plan, a annoncé qu’elle avait reçu l’avatar punk (n° 1649) offert par un des premiers utilisateurs anonymes de CryptoPunks. Selon des données commerciales récentes, l’enchère la plus élevée pour CryptoPunk1649 atteignait 165 827 $.

Bien que ce donateur préfère rester anonyme, l’adresse de l’ancien propriétaire de CryptoPunk1649 était 0xbb511a sur arvalabs.com, le site officiel de CryptoPunks, d’où l’on peut dire que le donateur devait avoir possédé cet avatar au début du projet. CryptoPunk1649 n’était pas à vendre avant d’être donné à APENFT,

CryptoPunks est un projet fonctionnant sur Ethereum et se compose de 10 000 avatars uniques. Chaque avatar est une photo de 24×24 pixels générée par des algorithmes. La plupart d’entre eux présentent des hommes et des femmes punks, quelques-uns mettant en vedette des singes et des extraterrestres rares.

À l’heure actuelle, le volume des ventes de CryptoPunks a dépassé les 900 millions de dollars, le prix le plus élevé auquel un seul avatar s’est vendu atteignant 7,58 millions de dollars.

CryptoPunks est considéré comme un formidable stimulant pour le mouvement CryptoArt. C’est l’un des projets NFT les plus représentatifs et a inspiré diverses œuvres d’art et objets de collection numériques. De nombreux projets similaires ont également vu le jour sur le marché.

La réception de CryptoPunk1649 marque que APENFT a ajouté à la variété de ses objets de collection. Le 22 août, Justin Sun, fondateur de TRON, a fait don de “ROCK ID 87”, qu’il avait précédemment acheté, à APENFT. “ROCK ID 87” appartient à la série EtherRock et est l’une des 100 images NFT de roches frappées sur Ethereum.

Le site officiel de l’APENFT montre qu’outre les avatars NFT et les images NFT de roches, ses objets de collection couvrent également les œuvres NFT créées par Beeple et Pak, deux artistes cryptographiques renommés. De plus, des œuvres célèbres de grands noms tels que « Femme nue couchée au collier » de Picasso et « Trois autoportraits » d’Andy Warhol font partie de la collection. Soutenu par la technologie sous-jacente des blockchains de premier ordre Ethereum et TRON avec le soutien du plus grand système de stockage distribué au monde BitTorrent, APENFT a enregistré des œuvres d’art de classe mondiale en tant que NFT, introduisant les artistes conventionnels dans le monde de la blockchain. Maintenant, APENFT a une collection d’une valeur de plus de 30 902 826 $.

À propos de l’APENFT

Officiellement enregistré à Singapour le 29 mars 2021, APENFT est soutenu par la technologie sous-jacente des blockchains Ethereum et TRON avec le soutien du plus grand système de stockage distribué au monde BitTorrent File System (BTFS), pour remplir la mission d’enregistrer des œuvres d’art de classe mondiale comme NFT sur la blockchain. NFT, en tant qu’unique token émis par APENFT, est une monnaie numérique décentralisée développée conformément au protocole ERC-20/TRC-20 et sert de preuve de participation de la fondation. Les détenteurs de NFT peuvent voter, partager les bénéfices et participer à des événements communautaires.

