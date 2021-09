APENFT annonce un partenariat stratégique avec BAYCTron ; Justin Sun de Tron suit de près

Après son lancement sur le marché tant attendu, Bored Ape Yacht Club Tron et la Fondation APENFT ont uni leurs forces dans le cadre d’un partenariat stratégique visant à inciter davantage le développement de travaux NFT prometteurs dans l’écosystème Tron.

Cette collaboration intervient alors que BAYCTron lance sa campagne de frappe Mutant Apes. Une série de 15 000 objets de collection inspirés des primates a été mise en vente après la frappe incroyablement rapide de 10 000 œuvres d’art uniques au début du mois.

Avec sa première collection, Bored Ape Yacht Club Tron avec le soutien de Palmar Labs a été placé parmi les collections les plus vendues sur le réseau Tron, juste derrière Tronmeebits.

« Avoir le soutien de la Fondation APENFT signifie beaucoup pour nous. Je pense que quiconque a suivi le développement du paysage NFT sur Tron sait que l’APENFT a fait un excellent travail en identifiant les meilleurs projets, comme Tpunks ou Tronmeebits. Désormais, nos singes uniques font partie de cette sélection minutieuse d’œuvres d’art », a déclaré Carolina Matusso, CMO de BAYCTron.

La Fondation APENFT est un projet en cours axé sur l’enregistrement d’œuvres d’art de classe mondiale en tant que NFT sur blockchain. Avec une équipe composée des meilleurs experts de Christie’s et Sotheby’s, la fondation a réussi à saisir des pièces NFT vraiment distinctives de Pablo Picasso et des artistes crypto Beeple et Pak d’une valeur de plus de 30 millions de dollars.

🥳🥳Je suis heureux d’annoncer que nous avons établi une coopération stratégique avec @BAYCTron, qui devient un autre projet TRON NFT après Tpunk et Tron Meetbits. C’est le premier objet de soutien public depuis que l’APENFT a annoncé la création du Fonds spécial NFT. @Tronfoundation @BitTorrent pic.twitter.com/CrQyDCy408 – APENFT (@apenftorg) 22 septembre 2021

Se référant à BAYCTron, APENFT a écrit sur Twitter : “C’est le premier objet de soutien depuis que l’APENFT a annoncé la création du Fonds spécial NFT.” Selon l’entreprise, le fonds de 100 millions de dollars a été créé pour “investir et soutenir des projets de qualité dans des domaines tels que NFT, GameFi et Metaverse”. Dans un récent communiqué, l’APENFT a également confirmé qu’elle accompagnera activement ces projets soutenus dans les domaines du marketing et du développement stratégique de produits.

Peu de temps après l’annonce officielle, le fondateur de Tron et PDG de BitTorrent, Justin Sun, a partagé la nouvelle avec ses plus de 3 millions de followers sur Twitter. L’homme d’affaires sino-américain a activement montré son soutien aux plus grands projets NFT du réseau Tron, tels que Tpunks et Tron Meebits, et maintenant Bored Ape Yacht Club Tron. Plus tôt cette année, le magnat a acheté Tpunk sur le thème du Joker pour 10,5 millions de dollars.

Au moment d’écrire ces lignes, BAYCTron reste fermement dans le top 3 des projets NFT les plus populaires sur le réseau Tron en nombre de titres, dépassant de loin les acteurs de l’art susmentionnés.

Comme indiqué précédemment, les détenteurs de BAYCTron disposent désormais d’un marché en direct pour répertorier, acheter et vendre leurs singes bien-aimés. Et à partir de cette semaine, les fans de Bored Ape peuvent également profiter de la fonctionnalité d’enchères, qui libère le “vrai plaisir” pour les fans du marché.

Alors que de plus en plus d’artistes et de collections NFT sont ajoutés à Tron, Bored Apes continue de faire du bruit avec sa collection Mutants. Comme dans la première série, le coût de frappe est fixé à 1000 TRX avec la possibilité d’exécuter l’opération depuis les navigateurs Web et les mobiles. Bien que cela puisse ne pas sembler un gros problème, prêter attention à l’expérience utilisateur peut être une option enrichissante dans une sphère cryptographique parfois très sèche.