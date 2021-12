APENFT & TRON annoncent les gagnants de l’appel ouvert inaugural d’Art Dream Fund

Singapour, Singapour, le 13 décembre 2021,

– La Fondation APENFT et TRON ont le plaisir d’annoncer les lauréats du premier appel ouvert du Fonds Art Dream. Les artistes numériques ont postulé pour une série de prix totalisant 100 000 $ en créant des œuvres d’art numériques qui ont exploré leur « seconde vie » dans un univers numérique parallèle. « Second Life » a reçu une variété d’œuvres d’art 2D et 3D, statiques et dynamiques de plus de 500 artistes talentueux et passionnés du numérique du monde entier. Un panel de juges a sélectionné treize gagnants qui travailleront avec le partenaire de l’APENFT, LiveArt, pour développer et créer leurs œuvres numériques. Les œuvres seront présentées dans une exposition de janvier 2022 co-organisée par Sydney Xiong, directeur artistique de la Fondation APENFT, Marisa Kayyem, conservatrice en chef de LiveArt, et virtuellement au APENFT Art Museum à Cryptovoxels, avec les œuvres disponibles à l’achat sur la plate-forme LiveArt. .

« Une bonne œuvre d’art a deux éléments essentiels », a déclaré Sydney Xiong, directeur artistique de la Fondation APENFT. « Tout d’abord, un message universel – l’œuvre doit avoir un langage clair et commun afin que le public comprenne ce que vous essayez de dire. Les bonnes œuvres d’art peuvent être comprises à travers les cultures. Deuxièmement, le codage personnel des artistes – en d’autres termes, leurs symboles et leurs styles. Les candidatures qui répondent à ces deux critères sont considérées comme souhaitables par moi.

Marisa Kayyem, conservatrice en chef de LiveArt, a déclaré : « LiveArt et APENFT partagent une vision commune de rapprocher les mondes de l’art traditionnel et numérique, ils sont donc un partenaire idéal dans ce voyage. « Second Life » soutient la croissance des artistes NFT natifs de la cryptographie, et LiveArt est ravi non seulement de partager notre expérience et notre technologie, mais également d’exposer leur travail au marché de l’art traditionnel via notre marché.

La Fondation APENFT est honorée de partager avec vous les 13 lauréats suivants :

Remise du Grand Prix (x1)

WMD Studio, Infinite Falling(2021) Animation numérique, avec l’aimable autorisation de l’artiste.

Prix ​​de la meilleure créativité (x4)

Verdi Jackson, Lutte désorientée Nirvana & Fantasy (2021). Gravure sur cuivre, avec l’aimable autorisation de l’artiste.

Kong, Devoir des scalpels (2021). Illustration numérique. Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

Mélangeur,Home Base(2021 AllAllyn Belfred. Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

Chengcheng Shi,Nouvelle langue(2021)art des nouveaux médias,Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

Meilleur

Catégorie Prix (x8)

HUIHUAN, Crossing the Multiverse•Prediction (2021), Programme,Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

Lil E,Revelation 2077(2021)Blender C4D Procreate Nomad,Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

Pandalifa, Meta Human – 01 Projection(2021) Illustration numérique,Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

Jansword Zhu, Transenlight(2021)Court animation, avec l’aimable autorisation de l’artiste.

LOVEBEING,SUPERPOSITION NOSTALGIE(2021)DIGITAL ASSEMBLAGE,Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

ZhangHui&ZhaoXuetong,Palace#1(2021)Unity, avec l’aimable autorisation de l’artiste.

RocketHand Studio, Massive memory (2021) Image dynamique en boucle/art génératif 3D,Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

À propos du Fonds Rêve d’Art

L’Art Dream Fund s’engage à donner aux artistes traditionnels une prise en main de la NFT et du monde de la blockchain en tirant parti des avantages de la Fondation APENFT et de TRON dans les domaines de la technologie, du marché et de l’industrie, et de l’analyse des politiques. Cela refaçonnera le marché de l’art existant pour créer conjointement une nouvelle culture et une nouvelle communauté où de nouvelles voix pourront être entendues. En tant que première fondation au monde dont les collections chevauchent des œuvres d’art physiques et numériques NFT, APENFT vise à créer une plate-forme pour les pratiques artistiques multidisciplinaires à développer, afficher et diffuser en braquant les projecteurs sur la réalité, le monde virtuel et le contexte social. . À l’avenir, l’Art Dream Fund proposera une grande variété de programmes de soutien tels que des appels ouverts à des œuvres musicales et architecturales et des programmes d’artistes en résidence pour attirer plus de jeunes créateurs.

À propos de l’APENFT

Officiellement enregistré à Singapour le 29 mars 2021, APENFT est soutenu par la technologie sous-jacente des blockchains de premier ordre Ethereum et TRON avec le soutien du plus grand système de stockage distribué au monde Bittorrent File System (BTFS) pour remplir la mission de faciliter l’économie des créateurs tout en catalysant l’inclusion financière et culturelle dans le métaverse et l’intégration du monde virtuel et réel. Les collections d’art moderne et contemporain les plus raffinées et les plus diverses de l’APENFT comprennent des œuvres clés de Picasso, Andy Warhol, Alberto Giacometti et des artistes cryptographiques émergents Beeple, Pak, FEWOCiOUS, Mitchell F. Chan, qui sont mises à la disposition de l’ensemble de la communauté à travers une série d’œuvres organisées. expositions en ligne dans le métaverse. La Fondation APENFT s’associe également à des institutions artistiques renommées, telles que Christie’s et Sotheby’s et a parrainé avec succès le quatrième sommet annuel « Art + Tech Art Technology Summit : NFTs and the Future » à New York, bénéficiant d’une couverture médiatique mondiale telle que Artnet, ArtReview, ArtNews, Coindesk, Cointelegraph, etc. En tant que principale fondation artistique axée sur la technologie, APENFT vise à générer un trafic de haute qualité pour soutenir le développement de l’écosystème du métaverse décentralisé.

À propos de LiveArt

LiveArt est le marché mondial des beaux-arts qui donne le contrôle aux collectionneurs et aux artistes en fournissant les données, les informations et la possibilité nécessaires pour acheter ou vendre des œuvres d’art sans recourir aux intermédiaires traditionnels. LiveArt a été créé par une équipe d’initiés du marché de l’art et d’innovateurs technologiques qui ont développé des technologies propriétaires pour répondre aux besoins uniques du monde de l’art.

LiveArt comprend trois composants intégrés : une solution de données complète alimentée par l’IA qui est la destination principale pour les données et l’analyse du marché de l’art, la diffusion en direct des enchères, les informations sur les prix en temps réel et historiques, l’analyse détaillée des tendances des artistes et du marché et le contexte financier et culturel ; un marché numérique peer-to-peer qui offre une discrétion ultime, permettant aux utilisateurs de déterminer la quantité d’informations sur leur identité et leurs œuvres d’art qui sont divulguées ; et une solution de bout en bout pour la frappe et la vente de NFT.

