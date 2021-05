Aperçu Bits: Villarreal CF (Extérieur)

En commençant par cette pièce, je vais essayer un style plus court d’aperçus tactiques avec seulement 4-5 points sur l’équipe adverse et leur affrontement avec le Real Madrid. Tout commentaire est le bienvenu!

Qui Villarreal se reposera-t-il dans son onze de départ?

Prédire le onze de départ de Villarreal pour ce match sera une tâche difficile car ils sont probablement plus concentrés sur la finale de la Ligue Europa contre Manchester United, la première finale de tournoi européen de leur histoire. Même nos amis de Villarreal USA n’ont aucune idée de ce que sera la composition et de qui Emery choisira de tourner, bien que l’entraîneur ait déclaré qu’ils joueraient contre le Real Madrid «avec un œil sur le match de Manchester United». Donc, même si Emery choisit de commencer tous ses grands noms, il y a une chance qu’ils soient remplacés plus tôt dans la seconde période pour les mettre au repos.

Ma prédiction est qu’Emery pourrait faire tourner quelques joueurs dans des positions où il a de bons remplaçants comme les arrières latéraux et le milieu de terrain, mais il commencera toujours la colonne vertébrale de Pau Torres – Parejo – Gerard Moreno. Je m’attendais donc à un alignement 4-4-2 assez proche de leur XI complet et ressemblant à ceci:

GK: Sergio Asenjo Défenseurs centraux: Ramiro Funes Mori, Pau Torres Arrière: Pervis Estupiñán à gauche, Mario Gaspar à droite Double pivot: Dani Parejo, Etienne Capoué Milieux larges: Moi Gómez à gauche, Yeremi Pino à droite Attaquants: Gerard Moreno et Carlos Bacca

Marcelo, Varane et Ramos commenceront-ils?

Varane et Ramos se sont remis de leurs blessures et sont retournés aux séances d’entraînement par équipe ce jeudi. Cependant, Zidane n’aura probablement aucune urgence à les inclure dans la formation de départ étant donné la fiabilité des performances de Nacho et Eder Militao en leur absence. En ce qui concerne Marcelo, on pourrait dire que Miguel Gutiérrez est actuellement plus performant que lui et mériterait de commencer. Dans le match contre l’Athletic, Miguel a excellé pour passer et se déplacer rapidement sous la pression de l’opposition, avec un dynamisme et une énergie que le plus vétéran Marcelo n’a plus.

Dans ces circonstances, il ne serait pas surprenant que l’alignement du jeu Villarreal comprenne Miguel, Nacho, Militao et Odriozola comme ligne défensive. Avec l’absence de Kroos en raison de COVID, la ligne médiane est établie avec Modric – Casemiro – Valverde. Le dernier doute dans la formation sera donc de savoir si Rodrygo ou Asensio partiront de l’aile droite, les deux luttant un peu pour produire de manière cohérente et gagner pleinement la confiance de Zidane pour commencer.

La menace de Bacca et Gérard

Photo par Eric Alonso / .

Mis à part Messi et Benzema, Gerard Moreno a été le joueur le plus percutant de la Liga cette saison. Il marque, il aide, il dribble et il aide l’équipe à faire avancer le ballon à travers les zones de milieu de terrain en recevant le dos au but ou en portant le ballon lui-même. Emery a construit une bonne équipe, mais les contributions de Gerard sont ce qui a vraiment élevé le plafond de ce que Villarreal peut faire.

Au cours de la première moitié de la saison, le meilleur partenaire de Gerard dans la ligne d’attaque était Paco Alcácer, qui a produit 11 buts et a aidé à ses 11 premiers matchs de la saison. Cependant, son produit final s’est tari dans la seconde moitié de la saison, avec seulement 3 buts et passes décisives au cours des 15 derniers matchs. Cela a donné à l’attaquant colombien Carlos Bacca une chance inattendue de briller au cours de ce dernier mois de la saison, avec des performances de plus en plus positives menant à un triplé contre Séville le week-end dernier. Son interaction avec Gerard a fait des merveilles, avec Gerard livrant un ballon en profondeur pour aider Bacca dans son deuxième but.

Étant donné que Bacca n’a pas été aussi cohérent cette saison, Emery pourrait vouloir tester davantage Bacca contre un adversaire de haut niveau comme le Real Madrid. Pour la défense du Real, le match clé réside dans le duel entre les arrières centraux – probablement Militão et Nacho – contre cette paire d’attaquants. Gerard aime descendre profondément pour aider à faire avancer le ballon et aider ses coéquipiers, et il sera intéressant de voir si Nacho ou Militão le suivent quand il tombe profondément ou s’ils laissent Casemiro s’en occuper.

Si Casemiro s’en occupe, sa zone pourrait être surchargée si Trigueros ou Yeremi Pino démarrent et occupent des zones proches de Casemiro. Cependant, si Nacho ou Militão décident d’intensifier et de marquer Gerard, ils doivent surveiller leurs arrières pour que Bacca puisse courir derrière.

Pressage Parejo et Pau Torres

Photo par Alex Caparros / .

Pau Torres et Dani Parejo jouent un rôle clé dans le circuit de passes de Villarreal, car ils se chargent généralement de briser la première ligne d’opposition en appuyant sur leurs passes. Perturber le jeu de possession de Villarreal nécessite de rendre la vie difficile à ces deux-là et de limiter le temps et l’espace qu’ils peuvent avoir avec le ballon. En appuyant sur Modrić et Valverde sera essentiel pour y parvenir, Zidane ordonnant souvent à l’un de ces milieux de faire pression jusqu’aux défenseurs centraux de l’opposition.

Un élément important ici est que chaque fois que Valverde et Modrić quittent la presse, Casemiro devrait toujours rester en arrière et suivre Gerard Moreno, qui se déplacera probablement derrière la ligne pressante du Real pour recevoir des passes de Parejo et Torres.

Coup de poing à travers la ligne haute de Villarreal

Photo par David S. Bustamante / Soccrates / .

Emery comprend que son équipe est mieux adaptée pour le pressing que pour la défense en profondeur, il a donc opté pour une approche de pression plus agressive pendant son mandat à Villarreal. Cette décision comporte cependant un certain risque et Villarreal laisse un peu d’espace derrière leur ligne défensive qui peut être exploitée par des adversaires qui ont de bons passeurs créatifs et des coureurs rapides. Même Kroos ou Sergio Ramos – les meilleurs longs passeurs du Real – ne commencent pas, le Real peut encore endommager la configuration pressante de Villarreal à travers des passes plus longues de Militão, Miguel et Modrić et court de Valverde, Odriozola et Vinicius. avec le passage créatif. Une autre façon de briser le pressage de Villarreal serait de passer des combinaisons courtes mais rapides de Miguel, Modrić et Benzema.

Le Real a toujours été bon cette saison pour briser les adversaires qui sortent pour les presser. Sachant cela, il ne serait pas surprenant qu’Emery choisisse une approche défensive plus passive pour concéder moins d’espace derrière sa ligne défensive.