Aperçu : compatibilité multi-appareils WhatsApp sur l’application de bureau

WhatsApp teste la compatibilité multi-appareils depuis un certain temps. Maintenant, WABetaInfo a pu montrer comment cela va fonctionner sur l’application de bureau.

Lorsque la compatibilité multi-appareils pour WhatsApp sera disponible, les utilisateurs pourront connecter jusqu’à quatre appareils et un téléphone mobile. Le gros problème avec cette fonctionnalité est que vous pourrez utiliser WhatsApp sur votre Mac même sans connexion Internet sur votre téléphone.

Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, voici ce qui apparaîtra lorsque la compatibilité multi-appareils sera disponible :

Passez des appels et envoyez des messages sans connecter votre téléphone. Utilisez WhatsApp sur jusqu’à 4 appareils en même temps.

Récemment, dans une interview avec Mark Zuckerberg de Facebook et Will Cathcart, PDG de WhatsApp, ils ont déclaré que « cela a été un gros défi technique pour synchroniser tous vos messages et contenus. »

C’est probablement ainsi que WhatsApp sortira enfin une version iPad, comme on le dit depuis environ trois ans maintenant.

Actuellement, la compatibilité multi-appareils est encore en cours de développement mais sera bientôt disponible pour les bêta-testeurs.

WhatsApp déploie la version 2.2126.11 de ses clients Web et de bureau avec une fonctionnalité de messages en voie de disparition et un nouvel onglet d’archivage. Avec la fonction de disparition des messages, les utilisateurs peuvent envoyer des photos et des vidéos qui disparaissent après que l’autre utilisateur les a vues.

En dehors de cela, lorsque vous archivez une conversation et que la personne vous envoie à nouveau un message, il restera dans cet onglet. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici.

Avez-vous hâte que WhatsApp prenne en charge plusieurs appareils ? Faites-nous savoir dans la section commentaire ci-dessous.

