Aperçu complet des dates des matchs et des heures de coup d’envoi, y compris les matchs d’Angleterre, du Pays de Galles et d’Écosse et la date de la finale, tous en direct sur talkSPORT

Le Championnat d’Europe n’est plus que dans quelques semaines et les fans du continent se préparent pour ce qui promet d’être un tournoi unique et passionnant.

L’Euro 2020 a dû être reporté de l’été dernier à la suite de l’impact de la pandémie COVID-19.

Il conservera son nom d’origine mais est désormais prêt pour cet été et démarre Vendredi 11 juin.

L’Angleterre, le Pays de Galles et l’Écosse font partie des pays impliqués alors que les meilleurs d’Europe se préparent à se battre avec la finale prévue le dimanche 11 juillet.

Le tournoi se déroulera dans des villes d’Europe pour célébrer son 60e anniversaire, le stade de Wembley de Londres accueillant huit matchs au total, dont les demi-finales et la finale.

Le Three Lion de Gareth Southgate espère que son avantage à domicile pourra les aider à aller jusqu’au bout, mais des joueurs comme la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne seront également à la recherche de la gloire.

Il y aura beaucoup d’action à venir cet été et voici un aperçu complet des rencontres de l’Euro 2020 …

Groupes Euro 2020

Groupe A (Rome / Bakou): Turquie, Italie, Pays de Galles, La Suisse

Groupe B (Copenhague / Saint-Pétersbourg): Danemark, Finlande, Belgique, Russie

Groupe C (Amsterdam / Bucarest): Pays-Bas, Ukraine, Autriche, Macédoine du Nord

Groupe D (Londres / Glasgow): Angleterre, Croatie, Écosse, République Tchèque

Groupe E (Séville / Saint-Pétersbourg): Espagne, Suède, Pologne, Slovaquie

Groupe F (Munich / Budapest): Hongrie, Portugal, France, Allemagne

Euro 2020: couverture de talkSPORT

talkSPORT vous offrira les 51 matchs en direct tout au long du tournoi sur le réseau.

Nous vous présenterons tous les matchs d’Angleterre, d’Écosse et du Pays de Galles en direct et, bien sûr, la finale le 11 juillet.

Euro 2020: dates et heures des rencontres

PHASE DE GROUPES

Vendredi 11 juin

Groupe A: Turquie vs Italie (20h00, Rome)

Samedi 12 juin

Groupe A: Pays de Galles vs Suisse (14h00, Bakou)

Groupe B: Danemark vs Finlande (17h00, Copenhague)

Groupe B: Belgique vs Russie (20h00, Saint-Pétersbourg)

Dimanche 13 juin

Groupe D: Angleterre vs Croatie (14h00, Londres)

Groupe C: Autriche vs Macédoine du Nord (17h00, Bucarest)

Groupe C: Pays-Bas vs Ukraine (20h00, Amsterdam)

Lundi 14 juin

Groupe D: Écosse vs République tchèque (14h00, Glasgow)

Groupe E: Pologne vs Slovaquie (17h00, Saint-Pétersbourg)

Groupe E: Espagne vs Suède (20h00, Séville)

Mardi 15 juin

Groupe F: Hongrie vs Portugal (17h00, Budapest)

Groupe F: France vs Allemagne (20h00, Munich)

Mercredi 16 juin

Groupe B: Finlande vs Russie (14h00, Saint-Pétersbourg)

Groupe A: Turquie vs Pays de Galles (17h00, Bakou)

Groupe A: Italie vs Suisse (20h00, Rome)

Jeudi 17 juin

Groupe C: Ukraine vs Macédoine du Nord (14h00, Bucarest)

Groupe B: Danemark vs Belgique (17h00, Copenhague)

Groupe C: Pays-Bas vs Autriche (20h00, Amsterdam)

Vendredi 18 juin

Groupe E: Suède vs Slovaquie (14h00, Saint-Pétersbourg)

Groupe D: Croatie vs République tchèque (17h00, Glasgow)

Groupe D: Angleterre vs Ecosse (20h00, Londres)

Samedi 19 juin

Groupe F: Hongrie vs France (14h00, Budapest)

Groupe F: Portugal vs Allemagne (17h00, Munich)

Groupe E: Espagne vs Pologne (20h00, Séville)

Dimanche 20 juin

Groupe A: Italie vs Pays de Galles (17h00, Rome)

Groupe A: Suisse vs Turquie (17h00, Bakou)

Lundi 21 juin

Groupe C: Macédoine du Nord vs Pays-Bas (17h00, Amsterdam)

Groupe C: Ukraine vs Autriche (17h00, Bucarest)

Groupe B: Russie vs Danemark (20h00, Copenhague)

Groupe B: Finlande vs Belgique (20h00, Saint-Pétersbourg)

Mardi 22 juin

Groupe D: République tchèque vs Angleterre (20h00, Londres)

Groupe D: Croatie vs Écosse (20h00, Glasgow)

Mercredi 23 juin

Groupe E: Slovaquie vs Espagne (17h00, Séville)

Groupe E: Suède vs Pologne (17h00, Saint-Pétersbourg)

Groupe F: Allemagne vs Hongrie (20h00, Munich)

Groupe F: Portugal – France (20h00, Budapest)

PHASE DE DÉCLENCHEMENT

Huitièmes de finale

Samedi 26 juin

1: Deuxième place du groupe A vs deuxième place du groupe B (17h00, Amsterdam)

2: Vainqueur du Groupe A vs Deuxième Place du Groupe C (20h00, Londres)

Dimanche 27 juin

3: Vainqueur du Groupe C vs Troisième Place Groupe D / E / F (17h00, Budapest)

4: Vainqueur du Groupe B vs Troisième Place Groupe A / D / E / F (20h00, Séville)

Lundi 28 juin

5: Deuxième place du groupe D vs deuxième place du groupe E (17h00, Copenhague)

6: Vainqueur du Groupe F vs Troisième Place Groupe A / B / C (20h00, Bucarest)

Mardi 29 juin

7: Vainqueur du Groupe D vs Deuxième place du Groupe F (17h00, Londres)

8: Vainqueur du Groupe E vs Troisième Place Groupe A / B / C / D (20h00, Glasgow)

Quarts de finale

Vendredi 2 juillet

QF1: Winner 6 vs Winner 5 (17h00, Saint-Pétersbourg)

QF2: Gagnant 4 contre Gagnant 2 (20h00, Munich)

Samedi 3 juillet

QF3: Vainqueur 3 vs Vainqueur 1 (17h00, Bakou)

QF4: Winner 8 vs Winner 7 (20h00, Rome)

Demi finales

Mardi 6 juillet

SF1: Vainqueur QF1 vs Vainqueur QF2 (20h00, Londres)

Mercredi 7 juillet

SF2: Vainqueur QF3 vs Vainqueur QF4 (20h00, Londres)

Final

Dimanche 11 juillet

Vainqueur SF1 vs Vainqueur SF2 (20:00, Londres)