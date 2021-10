Aperçu de Bears-Bucs, récapitulatif de l’ouverture de la saison des Bulls et rencontres aléatoires de la NBA

Photo de Jonathan Daniel/.

De plus, aborder la situation de Ben Simmons et le scandale des e-mails de la NFL

Bienvenue à The Full Go! Jason ouvre en remontant le temps jusqu’à la dernière fois que les Bears ont affronté Aaron Rodgers et Tom Brady dans des matchs consécutifs (00:30). Alors que la saison de basket-ball est en cours, Jason prend vos appels téléphoniques lors de vos rencontres aléatoires avec la NBA (13h25). Les Bulls ont ouvert leur saison avec une victoire pour la première fois en cinq saisons mercredi soir. Jason détaille les Bulls new-look, ce qu’ils ont bien fait et ce que cette équipe pourrait devenir cette saison (35:35). Dans Outside the Chi, Jason aborde la situation de Ben Simmons à Philadelphie, le scandale des e-mails de la NFL et un grand moment pour une légende de la NBA (46:00).

Hôte : Jason Goff

Producteurs : Steve Ceruti et Chris Tannehill

