Aperçu de Bears-Packers : à quoi ressemble le succès pour les fans de Bears ?

C’est la semaine des Packers, et alors que la plupart des fans de Bears se préparent au pire, Jason plaide pour l’optimisme. Il pose la question « A quoi ressemble le succès pour les fans des Bears ? » (05:18). Justin Fields sera sous le centre tout en luttant contre une blessure aux côtes, mais sa présence donne un peu d’espoir dans ce match. Peu importe qui reviendra chez les Bears la saison prochaine, il y a beaucoup de questions auxquelles il faut répondre sur le terrain au cours de cette dernière séquence de matchs. Stacey Dales (NFL Network/Fox Sports/670 The Score) se joint à l’émission pour nous emmener à l’intérieur de ce qui a été une saison de troubles à Halas Hall (19:17), réflexions sur sa carrière WNBA, et comment elle a pivoté vers le reportage (43 :07).

Hôte : Jason Goff

Invité : Stacey Dales

Producteurs : Steve Ceruti, Chris Tannehill et Jessie Lopez

