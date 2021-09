Aperçu de Chiefs-Browns, du jeu de vengeance de Darnold et du reste de l’ardoise de la semaine 1

Ben Solak, Kaelen Jones et Steven Ruiz commencent par donner leurs impressions sur le match palpitant de jeudi soir entre les Cowboys de Dallas et les Buccaneers de Tampa Bay (1:50). Ensuite, ils vous guident à travers leurs jeux de la semaine, y compris Chiefs-Browns, Pats-Dolphins et Saints-Packers (6:15). Ensuite, ils plongent dans des affrontements qui les intéressent dans d’autres jeux : Seahawks-Colts, Rams-Bears, et plus (41:10). Ils terminent avec Ben vous donnant une raison de regarder certains des matchs les moins vantés de la semaine (1:09:09).

Hôtes : Ben Solak, Kaelen Jones et Steven Ruiz

Assistant de production : Isaiah Blakely

Supervision supplémentaire de la production : Arjuna Ramgopal

