Aperçu de Halo Infinite – Master Chief est de retour et ça valait la peine d’attendre

Quel plaisir d’avoir enfin Halo de retour. Quelle joie de signaler : ça valait la peine d’attendre. C’est du moins ce qu’il faut retenir de nos premières heures avec sa nouvelle campagne solo. La route cahoteuse de Halo Infinite vers la sortie sera familière si vous êtes un joueur, mais pour ceux qui ne sont pas au courant : un retard massif et inattendu de 12 mois a signalé un jeu en difficulté. 343 Industries, le développeur de la série phare de jeux de tir à la première personne de Xbox, maintenant âgée de 20 ans, a hérité de la franchise du créateur Bungie il y a une dizaine d’années. Et depuis lors, il y a eu un assez gros point d’interrogation au-dessus de la tête de 343 : peut-il imiter la même magie des trois premières entrées de Halo ?

Les efforts précédents suggéraient « en quelque sorte ». Halo 4 de 2012 était une première tentative décente. Halo 5 de 2015 était un gâchis, mettant l’emblématique Master Chief à l’écart au profit d’un sans-marque dont j’ai oublié le nom, et racontant une histoire qui a raté de peu la marque de ce qui rend Halo génial. Et ainsi, au fil des années, la pression s’est intensifiée pour Infinite. Il s’agit d’un jeu qui doit non seulement impressionner les nouveaux joueurs sur les consoles Xbox de nouvelle génération, mais qui promet de réinventer complètement ce que peut être un jeu Halo.

Les résultats, jusqu’à présent, diffèrent. Dans Infinite, les joueurs ont la chance d’explorer une partie d’un ringworld suspendu dans l’espace. C’est un bouleversement drastique par rapport aux niveaux strictement linéaires des jeux originaux. Bien qu’ils aient eu des éléments de plaisir bac à sable avec des batailles de véhicules à grande échelle et des décors spectaculaires, Infinite est d’une portée de plusieurs ordres de grandeur. Et dans le but de retrouver l’âme et la sensation des jeux Halo originaux, cela semble être un succès assez triomphal.

Bien que l’échelle soit beaucoup plus grande cette fois-ci, il y a une vraie mémoire musculaire au combat. La façon dont le chef se déplace. Le dynamisme et le chaos frénétique des échanges de tirs. Le mouvement intelligent et agressif et les tactiques des ennemis. Il est clair que 343 Industries s’est efforcé de comprendre absolument ce que signifie être un super soldat de 8 pieds se battant contre une horde d’extraterrestres en colère. Il y a des armes, des véhicules et des ennemis familiers, ainsi que de nouveaux, et tout est réorganisé et mis à jour pour une version moderne d’une manière si intelligente que vous avez l’impression de jouer aux anciens jeux, même si un voyage dans la voie de la rétrocompatibilité sera vous montrer que c’est beaucoup plus agréable à jouer par rapport aux standards de 2021.

Ce n’est pas tout un service de fans nostalgique, cependant. Et c’est dans son grand changement structurel qu’Infinite offre l’évolution la plus significative que la série ait connue depuis sa création. En ouvrant les vannes dans un mini monde ouvert, Infinite vous donne la possibilité de poursuivre les missions principales dans l’ordre ou de vous enfuir et de trouver votre propre chemin. Il y a des mini avant-postes à dépasser, des améliorations à trouver, des mini-boss à décimer et des sites à voir. Être capable de regarder le soleil se lever et se coucher à la surface d’un Halo ne vieillit pas. Les joueurs qui s’attendent à quelque chose d’aussi large que Skyrim devraient cependant s’installer : il s’agit toujours d’un jeu de tir à la première personne concentré. Les choses que vous faites reflètent votre rôle dans le monde, alors ne vous attendez pas à des énigmes ou à des conversations interminables dans ces activités parallèles. Le jeu est conscient que vous êtes un monstre à la gâchette facile, donc les activités et les objectifs ne sont qu’une toile de fond rudimentaire pour vous permettre de tirer avec des armes à feu et d’expérimenter le combat dans les environnements ouverts.

C’est cette approche libre du combat qui est si gourmande. En dépassant les bases d’opérations avancées (FOB) facultatives et d’autres points d’intérêt dans le monde, vous gagnez de la valeur qui vous permet d’appeler des renforts et de l’équipement. Bien que vous puissiez simplement parcourir les principales quêtes et missions obligatoires (celles auxquelles nous avons joué sont fortes, avec une histoire plus convaincante que Halo 5), le jeu vous encourage à rester dans ses tâches moins essentielles en vous récompensant avec de meilleurs armes et outils. 343 Industries sait que vous allez vouloir faire venir ce char Scorpion pour vous aider dans votre combat, vous gagnerez donc la vaillance pour le faire. 343 Industries sait que vous souhaitez mettre à niveau l’une des nombreuses nouvelles capacités de Master Chief, comme le tir de grappin permettant la traversée, vous vous aventurerez donc en territoire inconnu pour trouver les noyaux spartiates nécessaires pour les déverrouiller. C’est un système simple mais efficace, et n’est au fond qu’une excuse pour continuer à combattre davantage l’ennemi banni.

L’autre tâche d’Infinite – impressionner sur du nouveau matériel – est moins surmontable. Il est clair que ce n’est pas le spectacle de la prochaine génération qu’on aurait pu s’attendre à ce qu’il soit. Ce n’est en aucun cas un jeu peu attrayant, mais par rapport à Forza Horizon 5 du mois dernier, la qualité de certaines présentations visuelles d’Infinite laisse un peu à désirer. Un éclairage plat et des pop-in assez mauvais donnent une finition finale terne. Il peut parfois, occasionnellement, éblouir. Surtout dans ses missions principales, et lors de ces matins et soirs précités. Mais c’est un jeu qui repose sur une excellente direction artistique plutôt que sur des prouesses techniques. Dommage qu’il ne profite pas de la puissance de la console Xbox Series X.

Mais, bien qu’il ne soit pas parfait, nous préférerions qu’il en soit ainsi. Ce n’est pas une vitrine graphique, mais Halo Infinite donne le sentiment d’un jeu Halo mieux que n’importe quel autre depuis que Bungie a quitté le poste. Cela a été une longue attente de voir Master Chief redevenir un dur à cuire débridé, et les premières indications ici sont pour une campagne qui se concentre entièrement sur lui, tout en vous offrant encore plus de moyens d’utiliser ses compétences spéciales. Des looks moins qu’étonnants ne peuvent pas empêcher cela d’être incroyablement excitant.

Écrit par Sam White au nom de GLHF.

