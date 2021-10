Aperçu de Heroes of the Dark pour Android : de quoi vous permettre de jouer encore longtemps

L’une des plus grandes forces du RPG mobile Heroes of the Dark est la façon dont il lie et équilibre ses nombreuses idées différentes. À première vue, le nouveau jeu sur le thème de l’horreur de Gameloft semble jongler beaucoup trop à la fois, son mécanisme de construction de base en contradiction avec la collecte des héros, ses multiples devises et ses ressources se heurtant à la simplicité d’envoyer vos héros au combat. Ce n’est pas le cas, cependant, car non seulement chaque mécanisme fonctionne bien ensemble, mais chaque élément du jeu offre quelque chose qui vous divertit. Le jeu fonctionne également très bien sur les appareils Android, sa stabilité et sa fluidité sont remarquables compte tenu de sa taille.

Rénovations

Heroes of the Dark se déroule dans le pays fictif de Tenebris, qui a été repris par le Haut Conseil au son inquiétant. Le joueur est chargé de le reprendre en utilisant vos héros sur le thème de l’horreur, et de nombreuses parties du jeu contribuent à cet objectif. Améliorer votre manoir est l’une des tâches principales, le bâtiment effrayant représentant votre base et le site sur lequel vous cultivez des ressources.

La disposition du manoir est similaire à celle de Fallout Shelter, où chaque pièce est utilisée à des fins spécifiques. La façon dont vous utilisez l’espace disponible dépend de vous, le joueur pouvant choisir parmi une gamme de pièces, avec la possibilité d’en débloquer davantage en améliorant la salle du trône principale. Les ressources en question sont variées, certaines étant utilisées pour améliorer vos héros, tandis que d’autres sont utilisées comme monnaie pour améliorer chaque pièce.

L’endurance, l’or, la poussière de lune et les gemmes lunaires sont les quatre principales devises ici, l’endurance et l’or fonctionnant de la même manière que de nombreux autres jeux mobiles. Moondust vous permet de créer des cristaux, un autre composant utilisé pour niveler vos héros, tandis que Lunar Gems saute du temps pour créer lesdits cristaux ou lors de la construction de pièces. Les limites de temps ne sont pas aussi punitives que certains jeux, et les gemmes lunaires sont suffisamment abondantes pour que vous puissiez sauter du temps assez souvent, en gardant le jeu fluide. Des microtransactions sont également présentes si vous souhaitez recharger certaines devises, bien que cela ne soit pas nécessaire pour la progression.

Batailles

Un autre composant principal du jeu est le combat, en utilisant les capacités et les classes de héros collectées tout au long. Les joueurs peuvent déverrouiller un total de 29 personnages, des loups-garous aux vampires, en les utilisant dans des batailles en campagne ou en attaquant des camps ou d’autres joueurs à la recherche de ressources.

Les batailles elles-mêmes se jouent automatiquement, le joueur pouvant contrôler qui est envoyé combattre et sous quelle forme. L’ajout de buffs affectés par la position de certains personnages sur le terrain ajoute un élément de stratégie, et le niveau de puissance global de votre équipe par rapport à celui de la force ennemie donne une image claire de la façon dont le combat peut se terminer. Atteindre le niveau de puissance requis d’une mission de campagne grâce à la mise à niveau est satisfaisant. Alors que le succès du combat est en quelque sorte lié à la difficulté, l’expérimentation de votre alignement et de leurs capacités uniques ajoute de la profondeur.

Les personnages sont très bien animés au combat et ont des statistiques offensives, défensives et énergétiques uniques. De plus, les personnages peuvent s’équiper d’équipement pour améliorer leurs statistiques. Des améliorations peuvent également être apportées en augmentant le niveau d’un personnage, ce qui augmente sa puissance et son rang, et améliore toutes les statistiques et le plafond de niveau. Les classes de personnages incluent : tank, rôdeur et support – ceux-ci renforcent l’élément stratégique de la bataille et les buffs.

Interaction avec le joueur

L’interaction avec les autres dans les éléments PVP est présente, car les joueurs peuvent attaquer d’autres manoirs et les attaques réussies sont bien récompensées. Chaque joueur peut mettre en place une garnison de héros pour se défendre, avec la possibilité de protéger votre manoir avec plusieurs vagues de personnages à débloquer dans les niveaux ultérieurs. Les joueurs peuvent également occuper des mines d’or et d’autres points chauds de ressources disséminés sur la carte, tandis que ceux qui cherchent à augmenter leurs ressources se battent pour le contrôle.

Les guildes sont également une partie essentielle et facultative de l’interaction entre les joueurs, les joueurs pouvant créer ou rejoindre une équipe dotée d’avantages et d’un sens de la camaraderie. Les manoirs peuvent être déplacés vers un emplacement qui leur convient, le jeu vous encourageant à les déplacer là où se trouvent les autres membres de votre guilde. Les membres de la guilde peuvent également discuter entre eux, et il existe un chat global qui est constamment mis à jour. Si vous ne voulez pas parler, cependant, le chat n’est pas trop intrusif, n’occupant qu’une infime partie de l’écran à moins qu’il ne soit complètement ouvert.

Quelques distractions mineures

Heroes of the Dark propose également de nombreuses fonctionnalités plus petites qui maintiennent votre attention entre les améliorations du manoir et les batailles de héros. En plus de la campagne, les missions vous donnent quatre tâches spécifiques à accomplir à la fois, avec la récompense de fragments de héros, ou parfois d’un héros complet, décerné lorsque vous terminez avec succès ces tâches. Dix fragments font un héros complet, avec 20 autres utilisés pour classer votre personnage déverrouillé. Vous pouvez également obtenir ces fragments via le portail d’invocation, où les joueurs peuvent dépenser des ressources pour obtenir un certain nombre de fragments.

Les événements sont une autre caractéristique, une grande mission chronométrée qui vous accorde des points pour atteindre des objectifs. Après avoir accumulé suffisamment pour franchir un seuil, ces points donnent des prix, avec de nombreux prix de plus grande valeur. C’est addictif et représente une façon dont le jeu accorde soigneusement de petits gains tout au long de l’expérience et rompt le rythme avec des récompenses fréquentes. Enfin, les donjons sont une série de batailles contre les forces de l’IA, dont la difficulté augmente avec peu d’opportunités de soigner vos personnages. Ils peuvent être difficiles, mais les récompenses ici en valent souvent la peine.

Performance

Compte tenu de son étendue et de son nombre de fonctionnalités, je m’attendais parfois à des baisses de performances et de stabilité, mais je n’ai rencontré aucun problème avec le fonctionnement du jeu. Il a fonctionné de manière exceptionnellement cohérente avec des paramètres élevés sur mon Sony Xperia 1, et il existe quatre paramètres graphiques dans le jeu pour répondre à différents appareils. Un paramètre d’économie d’énergie est également disponible, et bien que cela entraîne une baisse de la fréquence d’images, l’option de ralentir l’épuisement de ma batterie était la bienvenue. Avec elle basculée, j’ai pu obtenir plusieurs heures de temps de jeu sans avoir besoin d’un chargeur.

Dernières pensées

Gameloft veut clairement que vous jouiez à Heroes of the Dark pendant une période prolongée, et il y a de quoi vous occuper. La tâche ardue de reprendre les terres du Haut Conseil est lâche, et il y a de nombreuses tâches à accomplir en attendant. Heureusement, la mouture n’est pas ennuyeuse, et il y a de nombreuses petites victoires et récompenses en cours de route pour vous divertir et faire avancer le jeu à un rythme décent.

Bien que les nombreuses fonctionnalités et devises puissent sembler écrasantes, elles fonctionnent bien ensemble, et bien que vous en ayez probablement déjà vu de nombreuses versions, ce sont des exemples bien polis. Le didacticiel aide à rassembler les différents composants, et une fois que vous avez compris comment les fonctionnalités fonctionnent ensemble, cela devient une expérience amusante. Heroes of the Dark est maintenant disponible sur les appareils Android.

Héros des ténèbres

Heroes of the Dark équilibre diverses fonctionnalités et présente aux joueurs un gameplay satisfaisant et des personnages amusants à collectionner.

