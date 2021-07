Aperçu de I Expect You to Die 2: L’espion à l’œil d’or pour les puzzles

La première fois que j’ai joué à l’original I Expect You to Die, j’ai été époustouflé par la valeur de la production par rapport aux autres projets VR de l’époque. Après tout, en 2016, la réalité virtuelle était encore une toute nouvelle chose et était principalement réservée à quelques développeurs indépendants désireux de faire le saut dans un nouveau média. Avance rapide de cinq ans, et le paysage VR est une toute autre histoire, pourtant, Schell Games continue d’impressionner par ses valeurs de production et son savoir-faire en matière de conception et de mécanique de jeux VR. Il y a une raison pour laquelle l’original figure toujours sur notre liste des meilleurs jeux Quest 2 !

J’ai eu la chance de jouer aux 3 premières missions de I Expect You to Die 2 sur mon Oculus Quest 2, et je suis là pour vous dire ceci : si vous avez aimé l’original, vous allez absolument adorer ce que les développeurs ont apporté cette fois-ci. C’est plus drôle, plus spirituel et plus espion que l’original, on a souvent l’impression qu’il a été découpé dans le même tissu que les films Bond classiques des années 70 à bien des égards – sans les noms d’antagonistes féminins assez inappropriés, bien sûr.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

IEYTD2 a lieu directement après la fin du jeu original, il est donc plus logique de jouer à travers l’original – y compris les missions bonus – pour tirer le meilleur parti de ce jeu.

Devenir espion

Source : Android Central

Dès le début du jeu, vous aurez l’impression d’avoir été transporté dans la peau d’un espion. De l’intro – qui est fortement inspirée des films de Bond, avec des visuels psychédéliques et une chanson d’introduction merveilleusement ringard – aux ennemis, aux scénarios et même à l’humour, celui-ci traduit parfaitement les motifs classiques des films d’espionnage en un jeu VR. L’original a fait du bon travail, mais cela fait monter la barre et finit par être une expérience encore plus authentique que ce titre vénéré.

La différence entre IEYTD2 et l’original réside dans une narration plus précise, un jeu de voix encore meilleur et des environnements plus complexes remplis de séquences d’action chronométrées.

Pour prouver en quelque sorte ce point, le développeur Schell Games a engagé Wil Wheaton pour exprimer l’un des personnages principaux et Puddles Pity Party pour chanter cette chanson, et cela se voit. De plus, certains des acteurs de la voix d’origine sont revenus pour reprendre leurs rôles et sonnent toujours aussi excellents. De même, les visuels et la présentation globale sont incomparables et ont l’air incroyables sur la Quest 2. Ce jeu est définitivement plus net et plus défini que certains autres jeux VR auxquels j’ai joué et donne le sentiment immédiat d’être transporté dans les chaussures de quelqu’un d’autre ( ou, dans ce cas, siège).

Source : Android Central

Étant donné que la plupart des missions ont des joueurs assis à un endroit au lieu de se promener physiquement, vous utiliserez vos capacités de télékinésie pour interagir avec des objets à n’importe quelle distance. Les objets peuvent être rapprochés, poussés plus loin ou même utilisés comme si vous les teniez dans votre main – quelque chose qui vous sera utile dans l’une des missions ultérieures.

Le didacticiel d’introduction vous propose de trouver des bombes cachées à l’intérieur d’armoires et de tiroirs – dont aucune n’est à la portée physique du joueur – puis de les placer à l’intérieur d’une chambre à explosion pour les faire exploser. Dans la première mission, vous jouerez le rôle d’un employé d’un stand technique dans les coulisses lors d’une pièce de théâtre, en utilisant des boutons et des leviers pour lever les rideaux, échanger des accessoires et même jouer des effets sonores pour correspondre au rôle d’espion que vous incarnez. .

Si vous avez joué au premier jeu et pensez que cela vous semble un peu trop familier, ne vous inquiétez pas. Les plus grandes différences entre IEYTD2 et l’original résident dans une narration plus précise, un jeu de voix encore meilleur et des environnements plus complexes remplis de séquences d’action chronométrées. Ce jeu est conçu pour être joué en position assise – une limitation construite autour des anciens casques VR comme l’Oculus Rift et le PSVR, mais a évolué pour devenir un style unique et une caractéristique de cette série.

Il ne fait aucun doute dans mon esprit que cela découragera certains joueurs. Après tout, l’évolution du gameplay pour correspondre à la technologie ne fait que se sentir bien. À certains égards, cela semble toujours bloqué en 2016 car vous ne pouvez vous déplacer nulle part, mais c’est un jeu qui a également été développé en gardant à l’esprit la conception encore limitée du PSVR. D’une certaine manière aussi, c’est aussi un style de jeu étonnamment accessible pour les gens qui pourraient ne pas être en mesure de rester debout tout au long de l’expérience, quelle qu’en soit la raison.

Être une expérience assise signifie que les joueurs de toutes capacités physiques devraient avoir plus de facilité à jouer au jeu.

Tout comme l’original, être une expérience assise signifie que les joueurs de toutes capacités physiques devraient avoir plus de facilité à jouer au jeu qu’une expérience méli-mélo à l’échelle d’une pièce adaptée au jeu stationnaire. Puisque vous jouez le rôle d’un espion que l’on pense mort, vous serez infiltré de manière moins visible que l’original.

Cela comprend le début et la fin de chaque mission dans votre fourgon d’espionnage, qui est rempli à ras bord d’équipements auxquels vous vous attendez. Les téléviseurs sont connectés à des lecteurs de cassettes pour recueillir des informations et jouer des missions, une radio peut être réglée sur différentes stations pour plus de raisons que de simplement changer de musique, et de petits secrets se trouvent dans les coins et recoins.

Des qualités d’arcade qui sont agitées, pas ébranlées

Source : Android Central

Les énigmes sont toujours résolues de la même manière, bien qu’elles puissent être résolues dans un ordre différent pour obtenir un temps de résolution plus rapide. Au moins pour les trois premières missions, bien sûr. Je n’ai pas encore pu jouer au reste du jeu, alors même s’il est possible que Schell Games le modifie un peu plus loin, le fait que le jeu vous chronométre pour chaque mission me dit que la rejouabilité consiste à accélérer temps avec chaque playthrough.

En fait, il y a un tiroir dans la camionnette qui a un emplacement pour une cassette de replay pour chacune des 6 missions du jeu. Je suppose qu’une fois que le joueur a la possibilité d’enregistrer ses mouvements, rejouer le jeu ressemblera beaucoup aux échecs rapides. Lancez-vous, résolvez le puzzle de la manière la plus économique et sortez.

De même, chaque niveau est également rempli de petits secrets, dont un trophée que l’on peut trouver en explorant les endroits les moins évidents. Des réalisations peuvent également être obtenues en cours de route, ce qui ajoute encore à l’objectif d’obtenir un achèvement complet du jeu. Ces énigmes semblent intelligentes et bien pensées, en raison de l’authenticité des scénarios et correspondent parfaitement aux attentes du thème 007-esque.

De Schell, avec amour

Source : Android Central

Comme fondamentalement tout de Schell Games, I Expect You to Die 2: The Spy and the Liar se sent comme un travail d’amour dès le moment où j’ai commencé à jouer. C’est la suite à laquelle je ne m’attendais certainement pas, mais cela me donne l’espoir que d’autres jeux que j’aime de Schell – comme Until You Fall – continueront de recevoir des mises à jour et peut-être même des suites à l’avenir.

Les trois missions auxquelles j’ai joué dans cette version préliminaire du jeu ne représentaient que 36% du contenu du jeu principal, ce qui me dit qu’il y a beaucoup à faire en dehors de mes attentes initiales en matière de temps de jeu. Cela me dit qu’il y a pas mal d’heures de contenu à trouver dans la version finale de I Expect You To Die 2, et probablement plus à venir dans le futur. Après tout, l’original I Expect You To Die a reçu plusieurs mises à jour de suivi qui ont ajouté de nouvelles missions gratuitement au jeu de base.

I Expect You to Die 2: The Spy and the Liar arrive sur toutes les principales plates-formes de réalité virtuelle, y compris les casques Oculus Quest, PlayStation VR et PC VR le 24 août pour 25 $. Découvrez la bande-annonce ci-dessous et, si vous pensez que ce jeu vous regarde depuis le bas d’un baril, appuyez sur la gâchette et précommandez pour une promo de 10 % sur les magasins Oculus et PlayStation.

Un thriller d’espionnage

Je m’attends à ce que tu meures 2 : L’espion et le menteur

L’espion qui ne voulait pas mourir

Ils pensaient que vous étiez mort, ce qui facilite l’infiltration et déjoue le complot diabolique qui se cache à Zoraxis. Résolvez des énigmes, combattez le crime et faites regretter les méchants le jour où ils pensaient vous croiser.