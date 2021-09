Aperçu de la 10e journée : Pachuca contre Necaxa

23/09/2021 à 04h01 CEST

Vendredi prochain à 04h00, il aura lieu au Stade Miguel Hidalgo le duel entre Pachuca et le Necaxa lors de la 10e journée de la MX Opening League.

Les Pachuca arrive au duel avec l’illusion de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui Chivas Guadalajara par un score de 1-0. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté deux des huit matchs disputés à ce jour.

Pour sa part, Necaxa a subi une défaite contre le Atlas Guadalajara lors du dernier match (0-3), il cherchera donc une victoire contre le Pachuca pour fixer le cap dans la compétition. À ce jour, sur les neuf matchs que l’équipe a disputés dans la MX Opening League, elle en a remporté trois.

En tant que local, le Pachuca Ils ont réalisé des chiffres d’une victoire et deux défaites en trois matchs disputés dans leur stade, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe lors des matchs à domicile et qui en retour donnent de l’espoir aux visiteurs. Aux sorties, le Necaxa ils ont gagné une fois et ont été battus trois fois lors de leurs quatre matchs jusqu’à présent, des chiffres qui montrent que l’équipe a manqué lors de ses matchs à l’extérieur.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le stade de la Pachuca et le bilan est de deux défaites et six nuls en faveur de l’équipe locale. La dernière fois que les deux équipes ont joué dans ce tournoi, c’était en mars 2021 et le résultat a été un match nul (2-2).