Aperçu de la 10e journée : Tigres UANL

25/09/2021

Le à 02:30 CEST

Les Pumas UNAM visite ce dimanche pour Stade universitaire (uanl) se mesurer avec Tigres de l’UANL dans leur dixième réunion de la Ligue d’ouverture MX, qui débutera à 2:00.

Les Tigres de l’UANL entend améliorer sa position dans la compétition après avoir perdu son dernier match contre lui Monterrey par un score de 2-0. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté trois des neuf matchs disputés jusqu’à présent.

Du côté des visiteurs, le Pumas UNAM a obtenu une égalité à double sens contre Mazatlán, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition, il vient donc au match avec le prétexte de rester cette fois avec les trois points. Avant ce match, le Pumas UNAM avait gagné dans l’un des neuf matchs disputés en Liga MX de Apertura cette saison.

En référence aux résultats en tant que local, le Tigres de l’UANL Il a gagné une fois et fait match nul trois fois en quatre matchs joués jusqu’à présent, indiquant qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas perdre plus de points dans son stade. Dans le rôle de visiteur, le Pumas UNAM a perdu trois fois et a fait match nul une fois en quatre matchs disputés, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Tigres de l’UANL Ajoutez un résultat positif à la maison.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de Tigres de l’UANL, les chiffres montrent 14 victoires, deux défaites et six nuls pour les hôtes. De même, l’équipe locale accumule une séquence de 11 matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le Pumas UNAM. Le dernier match entre Tigres de l’UANL et le Pumas UNAM Cette compétition s’est jouée en avril 2021 et s’est soldée par un match nul (0-0).