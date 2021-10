Aperçu de la 12e journée : FC Juárez

10/01/2021

Le à 03:16 CEST

Les Monterrey voyage ce samedi à Stade olympique Benito Juárez se mesurer avec Juárez dans son douzième match de la Ligue d’ouverture MX, qui débutera à 4h00.

Les FC Juárez Il arrive avec impatience à la douzième journée après avoir remporté ses deux derniers matchs 1-0 et 0-1, le premier contre lui San Luis dans son domaine et le second contre lui Lion à domicile. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont gagné dans trois des 10 matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 10 buts pour et 17 contre.

Pour sa part, Monterrey a gagné contre Toluca à domicile par 2-0 et l’avait déjà fait dans son fief contre le Tigres de l’UANL 2-0, il espère donc rééditer le score, cette fois dans le fief de la FC Juárez. À ce jour, sur les 10 matchs que l’équipe a disputés en MX Opening League, elle en a remporté quatre et ajoute un chiffre de neuf buts encaissés contre 17 en faveur.

En référence aux résultats en tant que local, le FC Juárez Il a un bilan de deux victoires, deux défaites et un nul en cinq matchs joués dans son stade, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra s’efforcer de gagner. Aux sorties, le Monterrey il a été battu une fois lors de ses quatre matchs jusqu’à présent, des chiffres qui montrent que l’équipe manque lors de ses matchs à l’extérieur.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements au domicile du FC Juárez et les résultats sont deux victoires et deux défaites en faveur de l’équipe locale. La dernière fois qu’ils ont joué le Juárez et le Monterrey Dans cette compétition c’était en mars 2021 et la rencontre s’est terminée par un 1-6 pour les visiteurs.

En analysant le tableau de qualification de la Liga MX de Apertura, nous pouvons voir que les visiteurs devancent leur rival avec une différence de neuf points. Les FC Juárez Il arrive à la rencontre avec 11 points à son casier et occupant la quinzième place avant le match. En revanche, les visiteurs ont 20 points et occupent la deuxième position du tournoi.