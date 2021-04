Aperçu de la 13e journée: Querétaro face aux Tigres UANL

04/04/2021

Allumé à 02h30 CEST

Lundi prochain à 02h00 se jouera le match de la treizième journée de la Ligue MX Clausura, dans lequel nous verrons la dispute de la victoire Queretaro et à Tigres UANL dans le Corregidora de Queretaro.

le Queretaro atteint le treizième jour avec l’intention de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Tijuana lors du match précédent par un score de 3-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans quatre des 12 matchs disputés à ce jour.

Concernant l’équipe visiteuse, le Tigres UANL ne pouvait pas gagner à Pachuca lors de son dernier match (1-0), il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et guider sa carrière dans le tournoi. À ce jour, sur les 11 matchs que l’équipe a disputés en MX Clausura League, elle en a remporté trois.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Queretaro Il compte quatre victoires et deux nuls en six matches disputés dans son stade, des chiffres qui mettent en évidence le potentiel et la sécurité de l’équipe lorsqu’elle joue dans son stade. À la maison, le Tigres UANL Il a été battu deux fois et a fait match nul deux fois dans ses cinq matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui ne montrent pas un équilibre excessivement optimiste pour le match qui le mesurera contre lui. Queretaro.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Queretaro et les résultats sont deux victoires, huit défaites et neuf nuls pour les locaux. À leur tour, les visiteurs n’ont pas perdu lors de leurs 14 dernières visites au stade de la Queretaro. Le dernier match qu’ils ont joué ensemble dans ce tournoi a eu lieu en septembre 2020 et s’est terminé par un résultat 3-0 en faveur du Tigres UANL.