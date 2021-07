Aperçu de la 15e journée : LA Galaxy

04/07/21 à 04:30 CEST

Lundi prochain à 04h30 se jouera le match de la quinzième journée de Major League Soccer, dans lequel nous verrons la victoire à Galaxie et à Ville sportive de Kansas dans le Centre StubHub.

le LA Galaxie arrive avec des esprits renforcés pour le match de la quinzième journée après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition contre lui Tremblements de terre de San José à l’extérieur (1-3) et contre Whitecaps de Vancouver hors de son terrain (1-2). Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté sept des 10 matches disputés jusqu’à présent en Major League Soccer, avec une séquence de 17 buts pour et 15 contre.

Du côté des visiteurs, le Ville sportive de Kansas a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui Los Angeles FC dans son stade et le Rapides du Colorado dans son domaine, 2-1 et 3-1 respectivement, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de LA Galaxie. À ce jour, sur les 11 jeux que le Ville sportive de Kansas En Major League Soccer, il en a remporté sept et accumule le chiffre de 14 buts encaissés contre 21 en faveur.

En tant que local, le LA Galaxie ils ont gagné quatre fois et perdu une fois en cinq matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui montrent le potentiel et la sécurité de l’équipe lorsqu’ils jouent dans leur stade. Aux sorties, le Ville sportive de Kansas a gagné deux fois en cinq matchs jusqu’à présent, donc les joueurs du LA Galaxie Ils doivent défendre leur objectif pour éviter les surprises.

Les deux rivaux s’étaient déjà vus auparavant dans le stade de la LA Galaxie et le bilan est de six défaites et huit nuls en faveur de l’équipe locale. Le dernier affrontement entre les Galaxie et le Ville sportive de Kansas Cette compétition a eu lieu en septembre 2019 et s’est terminée par un résultat de 7-2 pour les locaux.

Actuellement, le Ville sportive de Kansas il est en tête du classement avec un point d’écart par rapport à son rival. Les locaux, avant ce match, sont à la troisième place avec 21 points au classement. De leur côté, les visiteurs totalisent 22 points et occupent la deuxième position du tournoi.