Aperçu de la 15e journée: León

19/04/2021

Mardi prochain à 04h00 aura lieu le match de Liga MX de Clausura, qui mesurera le Lion et à FC Juarez dans le Stade de Léon.

le Lion affronte avec un esprit renforcé la rencontre de la quinzième journée pour canaliser une séquence de victoires après avoir remporté les deux derniers matchs contre le Atlas Guadalajara à la maison et contre Toluca dans son domaine par 1-3 et 2-1, respectivement. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont gagné dans six des 14 matchs joués à ce jour.

Concernant les visiteurs, le FC Juarez Il a remporté la victoire contre le San Luis lors de leur dernier match de la compétition (2-1), avec autant de Francisco Contreras Oui Dario Lezcano, il espère donc répéter le marqueur, cette fois dans le fief de la Lion. Avant ce match, le FC Juarez il avait remporté trois des 13 matchs disputés en Liga MX de Clausura cette saison.

En ce qui concerne la performance dans son stade, le Lion il a gagné trois fois, il a été battu trois fois et il a fait match nul une fois en sept matchs joués jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Dans le rôle de visiteur, le FC Juarez a gagné une fois et perdu cinq fois en sept matchs joués, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Lion ajouter un résultat positif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade de Léon, aboutissant à une victoire en faveur de la Lion. Le dernier match entre Lion et le FC Juarez Cette compétition a eu lieu en août 2020 et s’est terminée par un match nul 0-0.