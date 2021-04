Aperçu de la 16e journée: Querétaro

25/04/2021 à 02h45 CEST

Lundi prochain à 02h30 se jouera le match de la seizième journée de la Ligue MX Clausura, dans laquelle nous verrons la victoire à Queretaro et à FC Juarez dans le Stade La Corregidora à Querétaro.

le Queretaro Il affronte le match de la seizième journée avec l’envie d’ajouter plus de points à son tableau de classement après avoir fait match nul 0-0 contre le Nécaxa dans son dernier match. Depuis le début de la saison, les locaux ont gagné dans cinq des 15 matchs disputés jusqu’à présent en Liga MX de Clausura.

Pour sa part, le FC Juarez ne pouvait pas faire face à la Lion lors de son dernier match (2-0), de sorte qu’une victoire contre le Queretaro Cela vous aiderait à améliorer votre bilan en compétition. À ce jour, sur les 15 matchs que l’équipe a disputés en MX Clausura League, elle en a remporté trois.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Queretaro Il a gagné cinq fois, il a perdu une fois et il a fait match nul deux fois en huit matchs disputés jusqu’à présent, des valeurs qui peuvent lui paraître encourageantes. FC Juarez, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matchs qui se jouent dans le Stade La Corregidora à Querétaro. Dans le rôle de visiteur, le FC Juarez a un bilan d’une victoire, six défaites et un nul en huit matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il devra donc tout donner dans le stade de la Queretaro pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade La Corregidora à Querétaro, obtenant en conséquence une victoire et un nul en faveur de la Queretaro. De même, les locaux ont un total de deux matchs consécutifs invaincus contre ce rival en Liga MX de Clausura. La dernière rencontre qu’ils ont disputée ensemble dans ce tournoi a eu lieu en octobre 2020 et s’est conclue par un score de 1-0 en faveur du FC Juarez.