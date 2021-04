Aperçu de la 16e journée: Tenisca contre Ibarra

20/04/2021 à 12:01 CEST

Mercredi prochain à 00h00 se jouera le match du seizième jour de la première phase de la troisième division, qui affrontera le Tenisca et à Ibarra dans le Vierge de Las Nieves.

le Tenisca affronte le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son classement après avoir obtenu un match nul contre lui Güímar lors de leur dernière réunion. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté neuf des 18 matchs disputés jusqu’à présent dans la première phase de la troisième division et ont accumulé une séquence de 32 buts marqués contre 19 buts encaissés.

Concernant l’équipe visiteuse, le Ibarra il a été battu 0-2 dans le dernier match qu’il a joué contre le Vera, de sorte qu’une victoire sur le Tenisca cela l’aiderait à améliorer son palmarès au championnat. Avant ce match, le Ibarra ils avaient gagné dans deux des 19 matches disputés dans la première phase de la troisième division cette saison, avec un bilan de neuf buts pour et 28 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Tennisca a réalisé des statistiques de six victoires, une défaite et deux nuls en neuf matchs joués à domicile, des chiffres qui peuvent être encourageants pour lui Ibarra, puisqu’ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matchs qui se déroulent dans le Vierge de Las Nieves. À la maison, le Ibarra Il a un bilan de huit défaites et un nul en neuf matchs joués, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Tenisca pour essayer de casser les statistiques.

Dans leurs derniers affrontements au stade de Tenisca, les chiffres montrent trois défaites et trois nuls pour l’équipe à domicile. Le dernier match auquel ils ont joué Tenisca et le Ibarra dans ce tournoi, c’était en mars 2021 et s’est terminé par un résultat 1-0 en faveur de la Ibarra.

En ce qui concerne leur position dans le tableau de qualification de la première phase de la troisième division, on peut voir que les locaux sont en tête avec un avantage de 21 points par rapport au Tenisca. À ce moment, le Tenisca il a 31 points et est en troisième position. De leur côté, les visiteurs ont 10 points et occupent la onzième place de la compétition.