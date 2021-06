Aperçu de la 19e journée : Shonan Bellmare

01/06/2021 à 12:00 CEST

le Crevette Osaka voyage ce mercredi à Stade Shonan BMW Hiratsuka se mesurer avec bellmar Shonan dans sa dix-neuvième manche de la J1 Japanese League, qui débutera à 12h00.

le bellmar Shonan affronte la dix-neuvième journée du tournoi avec l’illusion de récupérer sa position après le match nul du dernier match disputé contre le Tokushima Vortis. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté trois des 17 matchs disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 15 buts pour et 18 contre.

Du côté des visiteurs, le Crevette Osaka a gagné contre Sagan tosu hors de son terrain par 0-1 et auparavant, il l’avait également fait à domicile contre le Yokohama 2-0, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de bellmar Shonan. À ce jour, sur les 13 matchs joués par le Crevette Osaka En J1 Japanese League, il en a remporté trois avec un bilan de six buts pour et 12 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le bellmar Shonan Il a un bilan de deux victoires, une défaite et cinq nuls en huit matchs joués dans son stade, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Dans le rôle de visiteur, le Crevette Osaka Il a gagné une fois et a fait match nul deux fois en sept matchs joués, il devra donc tout donner dans le stade de la bellmar Shonan pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de la bellmar Shonan, les chiffres montrent deux victoires et trois défaites pour l’équipe locale. De même, les visiteurs ont une séquence de deux matches consécutifs en remportant cette compétition au stade de la bellmar Shonan. La dernière fois qu’ils ont affronté le bellmar Shonan et le Crevette Osaka dans ce tournoi, c’était en décembre 2020 et le match s’est terminé par un score de 1-2 pour le Crevette Osaka.

Concernant leur position dans le tableau qualificatif de la Ligue japonaise J1, on constate qu’avant le match, les bellmar Shonan est en avance sur le Crevette Osaka avec une différence de quatre points. À ce moment, le bellmar Shonan il a 17 points et est en quatorzième position. Pour sa part, le Crevette Osaka il a 13 points et est à la dix-septième place du tournoi.