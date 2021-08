Aperçu de la 24e journée : Avispa Fukuoka

14/08/2021 à 12:00 CEST

Dimanche prochain à 12h00 se jouera la rencontre de la vingt-quatrième journée de la J1 Ligue japonaise, qui mesurera à Guêpe et à Cerise d’Osaka dans le Stade de niveau 5.

Le Guêpe de Fukuoka arrive au vingt-quatrième match avec l’intention d’améliorer ses performances dans la compétition après avoir fait match nul contre lui Sanfrecce Hiroshima à son dernier match. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté huit des 23 matchs disputés à ce jour, avec 24 buts pour et 28 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Cerise d’Osaka a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre le Vegalta Sendai lors de son dernier match, il arrive donc à la rencontre avec l’illusion de récupérer des points qui lui ont été laissés de côté. Sur les 22 matchs qu’il a disputés cette saison de la Ligue japonaise J1, le Cerise d’Osaka il en a remporté six avec un bilan de 29 buts marqués contre 27 encaissés.

Concernant la performance dans son stade, le Guêpe de Fukuoka Il a affiché des chiffres de cinq victoires, cinq défaites et un match nul en 11 matchs joués à domicile, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Aux sorties, le Cerise d’Osaka a gagné une fois, perdu cinq fois et fait match nul quatre fois en 10 matchs jusqu’à présent, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade Guêpe de Fukuoka pour essayer de briser les statistiques.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements au domicile du Guêpe de Fukuoka et les résultats sont une victoire et deux défaites pour l’équipe à domicile. La dernière fois qu’ils ont joué le Guêpe et le Cerise d’Osaka dans cette compétition, c’était en avril 2021 et ils ont fini par faire match nul 2-2.

En référence à la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la Ligue japonaise J1, on peut voir que le Guêpe de Fukuoka ils devancent l’équipe visiteuse avec trois points d’avance. A ce moment, le Guêpe de Fukuoka il compte 30 points et occupe la onzième position. De leur côté, les visiteurs totalisent 27 points et occupent la douzième position du tournoi.