Aperçu de la 24e journée : Sanfrecce Hiroshima

09/04/2021 à 11:00 CEST

Les Vissel Kobé visite ce dimanche pour Stade EDION se mesurer avec Sanfrecce Hiroshima dans leur vingt-quatrième match de la J1 Japanese League, qui débutera à 11h00.

Les Sanfrecce Hiroshima tentera d’ajouter une victoire dans la compétition après s’être imposé dans son fief par le score de 4-1 à Oita Trinita dans le Stade EDION, avec des objectifs de Ézequiel, Araki et Junior Santos. De plus, les locaux ont gagné dans huit des 26 matchs disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 30 buts pour et 26 contre.

Du côté des visiteurs, le Vissel Kobé ne pouvait pas gagner à FC Tokyo lors de son dernier match (0-1), il cherchera donc la victoire contre le Sanfrecce Hiroshima pour tracer le cap du championnat. A ce jour, sur les 26 matches disputés par le Vissel Kobé En J1 Japanese League, il en a remporté 13 avec 40 buts pour et 25 contre.

En tant que local, le Sanfrecce Hiroshima il a gagné quatre fois, il a été battu quatre fois et il a fait match nul cinq fois en 13 matchs joués jusqu’à présent, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra se battre pour gagner . Aux sorties, le Vissel Kobé a un bilan de sept victoires, deux défaites et quatre nuls en 13 matchs joués, donc le Sanfrecce Hiroshima Vous devez défendre votre objectif pour éviter les surprises.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Stade EDION et le bilan est de sept victoires et quatre nuls en faveur de la Sanfrecce Hiroshima. A leur tour, les locaux sont ceux qui ont gagné le plus de fois dans leur stade contre les Vissel KobéEh bien, ils l’ont fait les trois dernières fois. La dernière fois qu’ils ont affronté le Sanfrecce Hiroshima et le Vissel Kobé dans ce tournoi, c’était en mai 2021 et le match s’est terminé sur un résultat de 3-0 en faveur du Vissel Kobé.

Actuellement, le Vissel Kobé il est en tête du classement avec un écart de 12 points par rapport à son rival. Les locaux, avant ce match, sont à la onzième place avec 35 points au classement. Quant à son rival, le Vissel Kobé, est en quatrième position avec 47 points.