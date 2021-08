Aperçu de la 28e journée : Union de Philadelphie

21/08/2021 à 02:02 CEST

Les Union de Philadelphie jouera son vingt-huitième match en Major League Soccer contre le Impact de Montréal, qui doit commencer dimanche prochain à 14h00 dans le Parc Subaru.

Les Union de Philadelphie affronte avec optimisme le match de la vingt-huitième journée pour consolider une séquence de victoires après avoir remporté la victoire dans son fief dans le Parc Subaru 1-0 contre La ville de New York, avec un peu de Bedoya. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté huit des 20 matches disputés à ce jour en Major League Soccer et ont réussi à marquer 26 buts pour et 19 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Impact de Montréal a récolté un nul nul contre le Cincinnati, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition, de sorte qu’il arrive à la rencontre avec l’illusion de récupérer les points qui lui ont été laissés. Sur les 20 matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le Impact de Montréal il en a remporté sept avec un bilan de 26 buts pour et 25 contre.

Concernant la performance dans son stade, le Union de Philadelphie Il a réalisé des statistiques de six victoires, deux défaites et deux nuls en 10 matchs joués à domicile, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Dans le rôle de visiteur, le Impact de Montréal Il a été battu six fois et a fait match nul trois fois dans ses 11 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Union de Philadelphie Ajoutez un résultat positif à la maison.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements au domicile du Union de Philadelphie et les résultats sont quatre victoires, deux défaites et cinq nuls en faveur de l’équipe locale. De même, la séquence des locaux est remarquable, qui a remporté deux matchs de suite à domicile contre le Impact de Montréal. La dernière rencontre qu’ils ont disputée ensemble dans cette compétition a eu lieu en octobre 2020 et s’est terminée par un résultat 2-1 en faveur de la Union de Philadelphie.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de quatre points en faveur de la Union de Philadelphie. Les locaux, avant ce match, sont à la quatrième place avec 31 points au classement. Pour sa part, Impact de Montréal il compte 27 points et occupe la septième position du classement.