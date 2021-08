Aperçu de la 2e journée : Gérone

21/08/2021 à 19h30 CEST

Le Gérone reçoit ce dimanche à 19h30 la visite du Palmiers dans le Stade Montilivi lors de son deuxième match en deuxième division.

Le Gérone affronte avec optimisme le match de la deuxième journée après avoir remporté la victoire à domicile dans le Stade Montilivi 2-0 contre Amorebieta, avec des objectifs de Christian stuani et Nahuel Bustos.

De votre côté, Las Palmas a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Valladolid réel lors de son dernier match, il arrive donc au match avec le prétexte de garder les trois points cette fois.

En ce qui concerne les performances à domicile, le Gérone Il a su se défendre dans son stade lors de son unique match disputé en deuxième division à domicile.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Stade Montilivi et le bilan est de quatre victoires, trois défaites et trois nuls en faveur de la Gérone. De plus, les locaux ont un total de trois matchs consécutifs sans défaite contre ce rival de la deuxième division. La dernière fois qu’ils ont affronté le Gérone et le Palmiers dans ce tournoi, c’était en mars 2021 et le match s’est terminé par un résultat de 1-2 en faveur du Gérone.

En analysant leur position dans le tableau qualificatif de la deuxième division, on constate que les locaux sont en tête avec un avantage de deux points par rapport à la Gérone. Les locaux arrivent au rendez-vous en troisième position et avec trois points au casier. De leur côté, les visiteurs comptent un point et occupent la dixième position de la compétition.