Aperçu de la 30e journée: Arsenal

04/02/2021 à 21:13 CEST

Samedi prochain à 21h00 se jouera le match de la trentième journée de Premier League, dans lequel nous les verrons s’affronter Arsenal et à Liverpool dans le Emirates Stadium.

le Arsenal affronte le trentième jour du tournoi avec l’illusion de retrouver sa position après avoir fait match nul 3-3 contre le Jambon de l’Ouest dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 12 des 29 matchs disputés à ce jour, avec une séquence de 40 buts pour et 32 ​​contre.

Du côté des visiteurs, le Liverpool a subi une défaite contre Chelsea dans le dernier match (0-1), il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et guider sa carrière dans la compétition. À ce jour, sur les 29 matchs que l’équipe a disputés en Premier League, elle en a remporté 13 et compte un bilan de 48 buts marqués contre 36 buts reçus.

En référence aux résultats en tant que local, le Arsenal Il a un bilan de six victoires, cinq défaites et trois nuls en 14 matchs joués à domicile, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. À la maison, le Liverpool Ils ont un bilan de six victoires, trois défaites et cinq nuls dans les 14 matchs qu’ils ont disputés jusqu’à présent, ce qui en fait un rival assez fort à l’extérieur que les hôtes devront affronter.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Emirates Stadium, obtenant ainsi sept défaites et 11 nuls en faveur de la Arsenal. À son tour, l’équipe locale a une séquence de trois matchs consécutifs invaincus à domicile contre Liverpool. La dernière fois que les deux équipes ont joué dans ce tournoi était en septembre 2020 et le match s’est terminé sur un résultat de 3-1 pour les visiteurs.

En analysant leur position dans le tableau de qualification de la Premier League, nous voyons que les deux équipes sont séparées par quatre points en faveur de la Liverpool. L’équipe de Mikel Arteta il se classe neuvième avec 42 points sur son tableau de bord. Pour sa part, le Liverpool il compte 46 points et occupe la sixième place du classement.