Aperçu de la 36e journée: Tenerife contre Castellón

24/04/2021 à 20h30 CEST

Dimanche prochain à 20h30, le match de la deuxième division sera joué qui affrontera le Ténérife et à Castellon dans le Heliodoro Rodríguez López.

le Ténérife Il affronte la rencontre de la trente-sixième journée avec la volonté d’ajouter plus de points à son tableau de classement après avoir fait match nul 0-0 contre le Carthagène dans son dernier match. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté 12 des 34 matchs disputés à ce jour en deuxième division, avec 30 buts en faveur et 29 contre.

Du côté des visiteurs, le Castellon Il a remporté la victoire contre le Majorque lors de leur dernier match de la compétition (1-0), avec un but de Juanto, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de la Ténérife. Avant ce match, le Castellon ils avaient gagné dans 11 des 35 matchs disputés en deuxième division cette saison, avec un chiffre de 34 buts pour et 42 contre.

Concernant les résultats à domicile, le Ténérife Il a réalisé des chiffres de neuf victoires, trois défaites et cinq nuls en 17 matchs disputés dans son domaine, on ne pourra donc pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais il devra s’efforcer de gagner. Aux sorties, le Castellon ils ont gagné deux fois et fait match nul six fois au cours de leurs 17 matchs joués, des chiffres qui montrent des manques dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de TénérifeEn fait, les chiffres montrent deux victoires, une défaite et un nul pour les hôtes. La dernière fois qu’ils ont joué au Ténérife et le Castellon dans la compétition était en janvier 2021 et le match s’est terminé sur un 0-2 favorable à la Ténérife.

En référence à la situation des deux équipes dans le tableau de classement de la deuxième division, on peut voir que les deux équipes sont séparées par sept points en faveur de Ténérife. L’équipe de Luis Miguel Ramis il se classe à la douzième place avec 46 points sur son tableau de bord. Quant à son rival, le Castellon, est en dix-septième position avec 39 points.