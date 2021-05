Aperçu de la 37e journée: Montpellier

15/05/2021 à 21:05 CEST

le Brest visitez ce dimanche pour Stade de La Mosson se mesurer avec Montpellier dans leur trente-septième match de Ligue 1, qui débutera à 21h00.

le Montpellier affronte avec un esprit renforcé la rencontre de la trente-septième journée pour canaliser une séquence positive après avoir remporté à domicile par un score de 2-3 à Course de Strasbourg dans le Stade de La Meinau, avec tant de Gaétan Laborde Oui Andy Delort. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 13 des 36 matchs disputés à ce jour, avec 58 buts en faveur et 61 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Brest il a été battu 3-2 dans le dernier match qu’il a joué contre le OGC Nice, il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et réorienter sa trajectoire dans le tournoi. À ce jour, sur les 36 matchs que l’équipe a disputés en Ligue 1, elle en a remporté 11 avec un chiffre de 50 buts pour et 64 contre.

En tant que local, le Montpellier ils ont gagné sept fois, perdu huit fois et fait match nul trois fois en 18 matchs disputés jusqu’à présent, ce qui montre qu’ils perdent des points dans leur stade, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats en leur faveur. Aux sorties, le Brest Il a été battu 12 fois et a fait match nul trois fois au cours de ses 18 matchs joués, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Montpellier pour essayer de casser les statistiques.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements au domicile du Montpellier et les résultats sont six victoires et trois nuls en faveur de l’équipe locale. À leur tour, les locaux ont une séquence de trois matchs consécutifs en remportant à domicile contre le Brest. La dernière fois que les deux équipes ont joué dans ce tournoi était en décembre 2020 et le résultat était un match nul (2-2).

En analysant sa position dans le classement de la Ligue 1, on voit qu’avant la dispute du match, le Montpellier est en avance sur le Brest avec une différence de 10 points. L’équipe de Michel Der Zakarian Il arrive au match en huitième position et avec 50 points avant le match. Pour sa part, Brest il compte 40 points et occupe la quatorzième place de la compétition.