Aperçu de la 38e journée: Malaga contre Majorque

07/05/2021 à 21:01 CEST

le Majorque visitez ce samedi pour La roseraie se mesurer avec Malaga à son trente-huitième tour de la deuxième division, qui débutera à 21h00.

le Malaga Il atteint le trente-huitième jour avec l’envie de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Espanol lors du match précédent par un score de 3-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 13 des 37 matchs disputés à ce jour en deuxième division avec un chiffre de 33 buts en faveur et 43 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Majorque a réussi à vaincre le CD Mirandés 2-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Abdon Oui Dani Vivian, il espère donc répéter le résultat, maintenant dans le stade de Malaga. Avant ce match, le Majorque ils avaient gagné dans 21 des 37 matchs disputés en deuxième division cette saison, avec un bilan de 46 buts marqués contre 24 encaissés.

Concernant les résultats à domicile, le Malaga ils ont gagné cinq fois, été battus sept fois et fait match nul six fois en 18 matchs disputés jusqu’à présent, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe dans les matchs à domicile et donnent à leur tour de l’espoir aux visiteurs. À la maison, le Majorque Il a remporté neuf fois et fait match nul cinq fois dans ses 18 matchs jusqu’à présent, de sorte que les joueurs de la Malaga Ils doivent défendre leur objectif pour éviter les surprises.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés en La roseraieEn fait, les chiffres montrent cinq victoires, quatre défaites et sept nuls en faveur de la Malaga. À son tour, l’équipe visiteuse est sur une lancée dans ses voyages dans cette compétition, puisqu’elle a remporté deux matchs de suite au stade de la Malaga. Le dernier match auquel ils ont joué Malaga et le Majorque dans ce tournoi c’était en octobre 2020 et s’est terminé avec un score de 3-1 en faveur de la Majorque.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la Deuxième Division, nous pouvons voir que les visiteurs sont en avance sur leur rival avec une différence de 22 points. Les locaux, avant ce match, sont à la onzième place avec 49 points au classement. De leur côté, les visiteurs sont en deuxième position avec 71 points.