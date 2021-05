Aperçu de la 39e journée: Almería contre Albacete

14/05/2021 à 21:01 CEST

le Almeria disputera son trente-neuvième match en deuxième division contre le Albacete, qui débutera ce samedi à 21h00 au Stade des Jeux Méditerranéens.

le Almeria affronte avec un esprit renforcé le match de la trente-neuvième journée pour consolider une séquence positive après avoir remporté à domicile par un score de 0-1 à Ténérife dans le Heliodoro Rodríguez López, avec un objectif de Largie Ramazani. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté 19 des 38 matchs disputés à ce jour en deuxième division et ont réussi à marquer 54 buts pour et 35 contre.

Pour sa part, le Albacete vient de battre à l’extérieur de la maison par 0-1 dans le Stade El Toralin, avec un peu de Alvaro Jimenez Devant SD Ponferradina dans le dernier match joué, il compte donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de la Almeria. À ce jour, sur les 38 matchs que l’équipe a disputés en deuxième division, elle en a remporté neuf avec un solde de 25 buts marqués contre 46 encaissés.

En référence à la performance locale, le Almeria Ils ont réalisé un bilan de neuf victoires, trois défaites et sept nuls en 19 matchs à domicile, ce qui montre qu’ils perdent des points dans leur fief, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats positifs. Dans le rôle de visiteur, le Albacete Il a un bilan de quatre victoires, 11 défaites et quatre nuls en 19 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui montrent des lacunes dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Dans leurs derniers affrontements au stade de Almeria, les chiffres montrent une défaite et trois nuls en faveur de l’équipe locale. À son tour, la séquence des locaux est remarquable, qui ont remporté deux matchs de suite à domicile contre le Albacete. La dernière fois qu’ils ont affronté le Almeria et le Albacete dans ce tournoi c’était en novembre 2020 et le match s’est conclu avec un score de 1-2 en faveur de Almeria.

En analysant leur position dans le tableau de classement de la deuxième division, on voit que les deux équipes sont séparées de 30 points en faveur de Almeria. Les locaux viennent au meeting en troisième position et avec 66 points dans le casier. De leur côté, les visiteurs totalisent 36 points et occupent la vingt-deuxième position du tournoi.