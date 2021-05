Aperçu de la 40e journée: Albacete contre Lugo

17/05/2021 à 21h30 CEST

Mardi prochain à 21h30 se jouera le match du quarantième tour de la Deuxième Division, qui mesurera le Albacete et à Lugo dans le Carlos Belmonte.

le Albacete Il affronte la rencontre du quarantième jour avec l’intention d’ajouter plus de points à son classement après avoir fait match nul 1-1 contre le Almeria dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans neuf des 39 matchs disputés à ce jour en deuxième division avec un chiffre de 26 buts pour et 47 contre.

Pour sa part, Lugo a remporté la victoire contre le CD Mirandés lors de leur dernier match de la compétition (2-1), avec un but de Manu Barreiro, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de Albacete. À ce jour, sur les 39 matchs que l’équipe a disputés en deuxième division, elle en a remporté neuf avec un chiffre de 34 buts en faveur et 51 contre.

En tant que local, le Albacete Il a réalisé des statistiques de cinq victoires, neuf défaites et cinq nuls en 19 matchs disputés dans son stade, il devra donc très bien défendre sa porte s’il ne veut pas perdre plus de points au championnat. À la maison, le Lugo Ils ont gagné deux fois et fait match nul cinq fois au cours de leurs 19 matchs qu’ils ont disputés jusqu’à présent, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Albacete ajouter un résultat positif à la maison.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Carlos Belmonte et le bilan est de trois victoires, trois défaites et un nul en faveur de la Albacete. Le dernier match auquel ils ont joué Albacete et le Lugo Dans cette compétition, elle a eu lieu en novembre 2020 et s’est terminée par un résultat 1-0 en faveur des visiteurs.

En analysant sa position dans le tableau de classement de la Deuxième Division, on voit qu’avant la dispute du match, le Lugo est en avance sur le Albacete avec une différence de trois points. le Albacete Il arrive au meeting avec 37 points dans son casier et occupe la vingt-deuxième place avant le match. Pour sa part, le Lugo il compte 40 points et occupe la vingt et unième place du classement.