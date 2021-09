Aperçu de la 5e journée : Burnley

17/09/2021 à 16h07 CEST

Samedi prochain à 16h00 se jouera le match de la cinquième journée de Premier League, qui mesurera à Burnley et à Arsenal dans le Turf Moor.

Les Burnley veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la cinquième journée après avoir subi une défaite contre lui Everton dans le match précédent par un score de 3-1. Depuis le début de la saison, les locaux n’ont gagné dans aucun des quatre matchs disputés jusqu’à présent et ajoutent un chiffre de huit buts encaissés à trois en faveur.

Du côté des visiteurs, le Arsenal réussi à vaincre le Ville de Norwich 1-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Aubameyang, il espère donc répéter le tableau d’affichage, cette fois dans le stade de la Burnley. À ce jour, sur les quatre matchs que l’équipe a disputés en Premier League, elle en a remporté un et a marqué neuf buts contre un en faveur.

Concernant la performance dans son stade, le Burnley a réalisé des chiffres d’une défaite et d’un match nul en deux matchs joués dans son domaine, de sorte que les visites au stade Turf Moor Ce ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. En tant que visiteur, le Arsenal Il a perdu deux fois dans ses deux matchs jusqu’à présent, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Burnley ajouter un résultat positif à la maison.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Turf Moor et le bilan est de quatre défaites et trois nuls en faveur de la Burnley. De même, l’équipe locale accumule une séquence de deux matches consécutifs sans défaite à domicile contre le Arsenal. La dernière fois qu’ils ont affronté le Burnley et le Arsenal dans la compétition, c’était en mars 2021 et le match s’est terminé par un nul 1-1.

En analysant leur position dans le classement de la Premier League, nous constatons que l’équipe visiteuse a un avantage de deux points. A ce moment, le Burnley il a un point et est en dix-huitième position. De son côté, l’équipe visiteuse est seizième avec trois points.