Aperçu de la 5e journée: Plus Ultra

08/05/2021 à 12:35 CEST

Dimanche prochain à 12h30, le match de la cinquième journée de la deuxième phase de la troisième division sera joué, qui mesurera le Plus Ultra et à Huércal-Overa dans le Municipal Llano de Brujas.

le Plus Ultra arrive au cinquième jour avec l’illusion de récupérer des points après avoir perdu le dernier match contre le Murcie par un score de 2-0. Depuis le début de la saison, les locaux ont gagné dans deux des quatre matchs disputés jusqu’à présent dans la deuxième phase de la troisième division et ont réussi à marquer 16 buts en faveur et 55 contre.

Concernant les visiteurs, le Huércal-Overa a remporté la victoire contre le Totana olympique lors de leur dernier match de la compétition (2-1), avec autant de Cloches Oui Heredia, il espère donc répéter le tableau de bord, cette fois dans le stade Plus Ultra. Des quatre matchs qu’il a disputés cette saison de la deuxième phase de la troisième division, le Huércal-Overa il en a remporté deux avec un bilan de 23 buts pour et 33 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Plus Ultra ils ont réussi à gagner jusqu’à présent dans tous leurs matchs à domicile dans la deuxième phase de la troisième division. Aux sorties, le Huércal-Overa a gagné une fois dans ses deux matchs jusqu’à présent, de sorte que les joueurs du Plus Ultra Ils doivent défendre leur objectif pour éviter les surprises.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés précédemment au stade de la Plus Ultra et l’équilibre est une défaite et un nul en faveur de l’équipe locale. Dans le même temps, la séquence des locaux est remarquable, qui ont remporté deux matchs de suite à domicile contre le Huércal-Overa. La dernière fois que ces équipes se sont rencontrées dans la compétition, c’était en janvier 2020 et le match s’est terminé sur un score de 2-0 pour les hôtes.

Concernant la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, on peut voir que les deux équipes sont séparées de 13 points en faveur Huércal-Overa. Les locaux viennent à la réunion en neuvième position et avec 16 points dans le casier. Pour sa part, Huércal-Overa il a 29 points et se classe troisième du tournoi.