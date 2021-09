Aperçu de la 5e journée : Real Oviedo contre Carthagène

in

11/09/2021 à 14h01 CEST

Dimanche prochain à 14h00 se jouera le match de la cinquième journée de la deuxième division, qui mesurera le Oviede et à Carthagène dans le Carlos Tartiere.

Les Le vrai Oviede affronte avec optimisme le match de la cinquième journée après avoir remporté la victoire à l’extérieur à L’Alcoraz par 1-2 devant Huesca, avec des objectifs de Borja Baston et Samuel Obeng. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté l’un des quatre matchs disputés à ce jour, avec cinq buts pour et cinq contre.

Du côté des visiteurs, le Carthagène a remporté ses deux derniers matches de compétition contre le Real Sociedad B dans son domaine et le Real Saragosse à l’extérieur, 1-0 et 0-1 respectivement, il espère donc rééditer le résultat, désormais dans le fief de la Le vrai Oviede. À ce jour, sur les quatre matchs joués par le Carthagène En deuxième division, il en a remporté deux et affiche un bilan de trois buts marqués contre cinq buts encaissés.

En termes de performances à domicile, le Le vrai Oviede a fait match nul deux fois en deux matchs joués jusqu’à présent, donc les visites du stade Carlos Tartiere ils ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. Dans le rôle de visiteur, le Carthagène Ils ont gagné une fois et ont été battus une fois lors de leurs deux matchs, ce qui en fait un adversaire assez puissant à l’extérieur que les hôtes devront affronter.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Carlos Tartiere et le solde est à égalité en faveur de Le vrai Oviede. Le dernier match auquel ils ont joué Oviede et le Carthagène dans cette compétition, c’était en février 2021 et s’est terminé par un résultat de 2-0 en faveur du Carthagène.

En référence à leur position dans le tableau de classement de la deuxième division, on peut voir qu’avant la dispute du match, les Carthagène est en avance sur le Le vrai Oviede avec une différence d’un point. A ce moment, le Le vrai Oviede il compte cinq points et occupe la onzième position. De son côté, l’équipe visiteuse est neuvième avec six points.