Aperçu de la 5e journée: Terrassa

08/05/2021 à 18:09 CEST

le Terrassa reçoit ce dimanche à 18h00 la visite du Granollers dans le Olympique de Terrassa lors de leur cinquième duel dans la deuxième phase de la troisième division.

le Terrassa affronte avec un esprit renforcé le match de la cinquième journée pour canaliser une séquence de victoires après avoir remporté lors des deux derniers matches de la compétition contre lui Cerdanyola hors de son champ (1-2) et contre lui EC Granollers loin de chez soi (0-3). Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté trois des trois matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 30 buts en faveur et 13 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le EC Granollers a réussi à vaincre le CE Europe 3-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Marc Gelmà, Pau Oui Javi prats, il espère donc répéter le résultat, cette fois dans le stade de Terrassa. Avant ce match, le EC Granollers ils avaient gagné dans l’un des quatre matchs disputés dans la deuxième phase de la troisième division cette saison, avec un score de 35 buts pour et 28 contre.

En ce qui concerne la performance dans son stade, le Terrassa a réussi à gagner dans leur seul match joué jusqu’à présent à domicile dans la deuxième phase de la troisième division. Aux sorties, le EC Granollers a été battu deux fois lors de ses deux matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Terrassa ajouter un résultat positif à la maison.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de Terrassa, les chiffres montrent six victoires et un nul pour les hôtes. De plus, les habitants ne sont pas vaincus avec le Granollers lors de ses sept dernières visites. Le dernier match auquel ils ont joué Terrassa et le Granollers Dans cette compétition, elle a eu lieu en février 2020 et s’est terminée par un résultat 0-1 en faveur des locaux.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase de troisième division, on peut voir qu’avant la dispute du match, le Terrassa est en avance sur le EC Granollers avec une différence de huit points. L’équipe de Joanjo garcia il se classe deuxième avec 44 points sur son tableau de bord. En revanche, les visiteurs sont en sixième position avec 36 points.