Aperçu de la 5e journée: UC Cartes contre Sámano

14/05/2021 à 16:31 CEST

le Samano visitez ce samedi pour L’Ansar se mesurer avec Cartes à son cinquième tour de la deuxième phase de la troisième division, qui débutera à 16h30.

le Cartes UC veut retrouver la victoire dans le match correspondant au cinquième jour après avoir subi une défaite contre lui Bouclier textile SD lors du match précédent par un résultat de 4-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans deux des quatre matchs disputés jusqu’à présent dans la deuxième phase de la troisième division et ont réussi à marquer 29 buts pour et 30 contre.

Du côté des visiteurs, le Samano a réussi un match nul à trois contre Selaya, ajoutant un point dans le dernier match joué de la compétition, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son casier devant le Cartes UC. Avant ce match, le Samano il avait gagné dans deux des quatre matchs disputés dans la deuxième phase de la troisième division cette saison, avec un solde de 38 buts en faveur et 25 contre.

En référence aux résultats en tant que local, le Cartes UC il a remporté tous les matchs qu’il a disputés à domicile jusqu’à présent. Dans le rôle de visiteur, le Samano Il a un équilibre d’une victoire et une défaite en deux matchs joués, c’est donc un rival assez fort loin de chez eux que les locaux devront affronter.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés en L’Ansar et l’équilibre est une victoire en faveur de Cartes UC. Le dernier match auquel ils ont joué Cartes et le Samano dans cette compétition a eu lieu en janvier 2020 et s’est terminée par un résultat 3-0 en faveur de la Samano.

En ce qui concerne leur position dans le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, on peut voir que les deux équipes sont séparées de neuf points en faveur de la Samano. le Cartes UC Il arrive au meeting en quatrième position avec 35 points dans le casier. Pour sa part, le Samano il compte 44 points et se classe premier de la compétition.