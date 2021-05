Aperçu de la 5e journée: Vilamarxant

30/04/2021 à 19h30 CEST

le Vilamarxant reçoit ce samedi à 19h30 la visite du Hercule B dans le Champ municipal “Hermanos Albiol” lors de leur cinquième match de la deuxième phase de la troisième division.

le Vilamarxant veut retrouver la victoire dans le match correspondant au cinquième jour après avoir subi une défaite contre lui Villajoyosa lors du match précédent par un résultat de 1-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont gagné dans l’un des trois matchs joués à ce jour et ont réussi à marquer 17 buts pour et 34 contre.

Concernant les visiteurs, le Hercule d’Alicante B a été imposé à Benicarlo 1-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Baie Mben, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de la Vilamarxant. À ce jour, sur les quatre matchs que l’équipe a disputés dans la deuxième phase de la troisième division, elle en a remporté trois avec un solde de 16 buts en faveur et 19 contre.

En ce qui concerne la performance dans son stade, le Vilamarxant Il a réalisé des chiffres d’une victoire et d’un nul en deux matchs à domicile, indiquant qu’il devra faire un effort pendant ce match s’il ne veut pas que plus de points s’échappent à domicile. Dans le rôle de visiteur, le Hercule d’Alicante B ils ont un bilan d’une victoire et d’une défaite en deux matchs qu’ils ont disputés jusqu’à présent, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

De même, l’équipe visiteuse est sur une lancée dans ses voyages dans cette compétition, puisqu’elle a remporté trois matchs de suite au stade de la Vilamarxant. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées dans ce tournoi, c’était en novembre 2019 et le match s’est terminé sur un score de 0-1 pour les hôtes.

Actuellement, entre Vilamarxant et le Hercule d’Alicante B il y a une différence de huit points dans le classement. À ce moment, le Vilamarxant il a 19 points et est en neuvième position. En revanche, les visiteurs ont 27 points et occupent la première place de la compétition.