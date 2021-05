Aperçu de la 5e journée: Villegas contre CD Tedeón

01/05/2021 à 12:17 CEST

le Tédéon voyager ce dimanche pour La Ribera se mesurer avec Villegas dans son cinquième match de la deuxième phase de la troisième division, qui débutera à 12h00.

le Villegas il veut retrouver la victoire dans le match correspondant au cinquième jour après avoir subi une défaite contre lui Calasancio lors du match précédent par un score de 0-3. Depuis le début de la saison, les locaux n’ont gagné dans aucun des trois matchs disputés à ce jour et cumulent un chiffre de 73 buts contre sept en faveur.

Concernant l’équipe visiteuse, le CD Tedeon il a été battu 0-2 dans le dernier match qu’il a joué contre le Berceo, il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et guider sa carrière au championnat. À ce jour, sur les quatre matchs que l’équipe a disputés dans la deuxième phase de la troisième division, elle n’en a remporté aucun avec un solde de 19 buts en faveur et 35 contre.

En ce qui concerne la performance dans son stade, le Villegas Il a un bilan de deux défaites en deux matchs disputés à domicile, ce qui offre plus d’opportunités que prévu aux visiteurs, qui pourraient avoir plus de facilité à gagner. Aux sorties, le CD Tedeon Il a un record de deux nuls en deux matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade de la Villegas si vous souhaitez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux s’étaient déjà vus auparavant dans le stade de la Villegas et l’équilibre est une défaite et un match nul pour l’équipe locale. À leur tour, les locaux ont un total de deux matchs consécutifs invaincus contre ce rival dans la deuxième phase de la troisième division. La dernière fois que les deux équipes ont joué dans la compétition, c’était en janvier 2018 et le résultat a été un match nul (1-1).

En analysant leur position dans le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, nous voyons que les deux équipes sont séparées de 23 points en faveur de la CD Tedeon. Les locaux viennent au meeting en dixième position et avec deux points dans le casier. Quant au rival, le CD Tedeon, est en sixième position avec 25 points.