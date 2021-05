Aperçu de la 6e journée: Atlético Albericia

20/05/2021 à 20:01 CEST

le Cartes visitez ce vendredi pour Juan Hormaechea se mesurer avec Atlético Albericia à son sixième tour de la deuxième phase de la troisième division, qui débutera à 20h00.

le Atlético Albericia fait face avec optimisme pour le match de la sixième journée après sa victoire à domicile par un score de 1-2 à Selaya au Le Castañal, avec tant de Morales et Isaac Gonzalez. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont gagné dans deux des cinq matchs joués à ce jour et ont réussi à marquer 37 buts pour et 41 contre.

Pour sa part, Cartes UC a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Samano lors de son dernier match, il vient donc au match avec la prétention de garder les trois points cette fois. Avant ce match, le Cartes UC ils avaient gagné dans deux des cinq matches disputés dans la deuxième phase de la troisième division cette saison, avec un chiffre de 30 buts pour et 31 contre.

En référence aux résultats en tant que local, le Atlético Albericia il a gagné une fois et a fait match nul une fois en deux matchs joués jusqu’à présent, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra travailler dur pour gagner. Aux sorties, le Cartes UC a un bilan de deux défaites en deux matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Atlético Albericia pour essayer de casser les statistiques.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Juan Hormaechea et l’équilibre est une victoire en faveur de Atlético Albericia. Le dernier match auquel ils ont joué Atlético Albericia et le Cartes Dans cette compétition, c’était en février 2020 et s’est terminée par un résultat 1-0 en faveur des locaux.

En ce qui concerne la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, on peut voir que les deux équipes sont séparées de neuf points en faveur de la Cartes UC. le Atlético Albericia Il arrive au meeting en sixième position avec 27 points dans le casier. De son côté, l’équipe visiteuse est quatrième avec 36 points.